İç Denetçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İç Denetçi soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de
İç Denetçi sınav sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 10 Ekim tarihinde gerçekleşen İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı soru ve cevap anahtarı ile adaylar netleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. 2020 İç Denetçi sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Gözler şimdi ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamada. Peki, İç Denetçi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, sınav sonuç tarihi ve soru ve cevap anahtarıyla ilgili ayrıntılar.
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1
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2020 İç Denetçi sınav sonuçları için son dakika açıklamalar adaylar tarafından takip ediliyor. 10 Ekim tarihinde gerçekleşen 2020 Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonrası cevap anahtarı ve sınav sonuçları adayların odaklandığı konulardan oldu. Sınav sonrasında başarı puanını ölçmek isteyenler soru ve cevap anahtarının yayınlanmasının ardından netlerini hesaplayacaklar. ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 10.11.2020 tarihinde ilan edilecek. İşte, detaylar.
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İÇ DENETÇİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre, İç Denetçi sınav sonuçları 10 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı sonuçları aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak.
Sınav sonuçları açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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İÇ DENETÇİ SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
İç denetçi soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Sınav soru ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.
ÖSYM'den açıklama geldiği zaman konuyla ilgili detaylara haberlerimizde yer vereceğiz.
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Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,
Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
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Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymasıve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.
Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan sınav görevlilerinin adaylara, aday yakınlarına ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir tutanak veya rapor verme sorumluluğu yoktur.