İç Denetçi aday belirleme sınavı ne zaman yapılacak? İç Denetçi aday belirleme sınavına başvuru şartları...

İÇ DENETÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI I- Sınav Başvuru Şartları:İç Denetçi Aday Belirleme Sınavına katılabilmek için:



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,



2- En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,



3- Aşağıda belirtilen süre zarfında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde (Kanuna ekli (I)-(IV)) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerde çalışmış olma şartını yerine getirmek:



a) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla denetim elemanı olarak en az beş yıl.



b) Yardımcılıkta geçen süreler dâhil olmak üzere, mesleğe yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alındıktan sonra yapılan yeterlik sınavında başarı göstermek kaydıyla uzman olarak en az sekiz yıl.



c) Araştırma görevliliğinde geçen süreler dâhil olmak üzere, doktora unvanını almışöğretim elemanı olarak en az sekiz yıl.



d) Müdür ve daha üstü unvanlarda en az sekiz yıl.



e) Hâkim, savcı, kaymakam, Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu, hukuk müşaviri,müşavir hazine avukatı, hazine avukatı, avukat, doktor, eczacı, diş hekimi, veteriner, mimar, şehir plancı, şehir ve bölge plancı ve muvazzaf subaylık ile komiserlik ve üzeri görevlerde sekiz yıl.



f) Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik-ElektronikMühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Harita ve Kadastro Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden mezun olarak “Mühendis” kadro unvanıyla en az sekiz yılgörev yapanlar aday belirleme sınavına katılabilirler.



4- Yukarıda belirtilen meslek mensuplarından lisans mezuniyeti Elektrik-ElektronikMühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Kontrol ve Sistem Mühendisliği olanlar Bilgi Teknolojileri kontenjanı kapsamında sınava gireceklerdir.



5- Sınavın son başvuru tarihinden (03/11/2021) önceki iki yıl içinde alınmış olmasıkaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az elli puan almış olmak ya da ÖSYM Başkanlığı Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan bu puana denk bir puana sahip olmak,



6- Sınavın son başvuru tarihi itibarıyla kırk beş yaşından büyük olmamak (03/11/1976tarihinden sonra doğanlar bu sınava başvurabileceklerdir.).



7- Uyarma ve kınama cezaları hariç disiplin cezası almamış olmak.



8- İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (Kurul) belirlediği mesleki ahlak kurallarına vekamuda uygulanan genel etik kurullara uygun özgeçmişe sahip olmak.