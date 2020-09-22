İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses: Babamdan nefret ettiğim zamanlar oldu!

"İLİŞKİMİN BAŞLARINDA ALDATILDIM" Dilan Çıtak, "Levent Dörtel sizi hiç aldattı mı?" sorusuna "Evet aldattı ilişkimizin en başlarında. Ben en özel olduğum tribinde değilim. Ben çekilmez bir kadınım Levent Dörtel gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adam için başına gelmiş en büyük belayım. O yüzden bana katlanıyorsa onun için gerçekten özelim." yanıtını verdi.