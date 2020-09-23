Son dakika haberler: 'İbrahim Tatlıses'e baba değil siz diyorum' Dilan Çıtak Tatlıses'in gözyaşları...
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, CNN TÜRK’te ilk bölümü ekrana gelen ‘Sorgu Sual’in konuğu oldu. Genç şarkıcı, Tatlıses’e baba yerine “siz” diye hitap ettiğini söyledi.
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CNN TÜRK’ün sunuculuğunu Merve Şahin ve Melis Özcan’ın üstlendiği “Sorgu Sual” programına, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses konuk oldu.
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Daha önce hiç konuşmadığı konularla ilgili itiraflarda bulunan Tatlıses, “Babanıza neden siz diye hitap ediyorsunuz?” sorusuna “Kendisi siz dememizi istiyor, o egosal birtakım kayıplar içerisinde kaybolmuş olabilir” yanıtını verdi.
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Genç şarkıcı, programda Tatlıses’in kızı olmasının kariyerini olumsuz etkilediğinden de bahsetti: “İbrahim Tatlıses’in kızı olmasaydım 2 değil, 13 şarkı yapardım. Bu durum birçok prodüktörün benimle çalışmasını engelledi. Kızı olmasaydım daha çok işbirliği yapardım.”
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Programda, “İbrahim Tatlıses’ten nefret ettiğiniz bir an oldu mu?” sorusuna ise Dilan Çıtak Tatlıses, “Evet, çok an olabilir. Ayrımcılık yaptığı zamanlar” cevabını verdi.
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Şarkıcı, kardeşi İdo Tatlıses’le de arasının bozuk olduğunu ve kardeşinin çevresinin baskısıyla sesini kıskanmış olabileceğini söyledi.
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İlişkimizin başlarında aldatıldım
Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter’le ilişkisinin en başında aldatıldığını itiraf etti: “İlişkimizin başlarında aldatıldım. Ben,çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adamın başına gelmiş en büyük belayım. Bana katlanıyorsa, onun için gerçekten özelimdir.” Genç şarkıcı, babasının çapkınlık ve kadınlara olan tavrını eşinde görmek istemediğini de sözlerine ekledi.
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HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Merve Şahin'in "Suya ulaşmak için, su içmek için kaç adım atıyorsunuz?" sorusuna "Çok adım atmıyorum" yanıtını verdi. Melis Özcan, Afrika'da insanların suya ulaşmak için 6 saat yürüdüklerini belirtip Dilan Çıtak adına Tanzanya'da bir kişinin ömür boyu su, tohum ve enerji ihtiyacını karşıladıklarını açıkladı. Gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Çıtan hüngür hüngür ağladı.