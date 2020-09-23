Son dakika haberler: 'İbrahim Tatlıses'e baba değil siz diyorum' Dilan Çıtak Tatlıses'in gözyaşları...

İlişkimizin başlarında aldatıldım Tatlıses, nişanlısı Levent Dörter’le ilişkisinin en başında aldatıldığını itiraf etti: “İlişkimizin başlarında aldatıldım. Ben,çekilmez bir kadınım. Levent gibi sadece sakinlik ve özgürlük isteyen bir adamın başına gelmiş en büyük belayım. Bana katlanıyorsa, onun için gerçekten özelimdir.” Genç şarkıcı, babasının çapkınlık ve kadınlara olan tavrını eşinde görmek istemediğini de sözlerine ekledi.