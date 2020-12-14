İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada'nın diyaloğu olay oldu! Ayşegül Yıldız eleştirilere isyan etti

Ayşegül Yıldız kızıyla ilgili yapılan yorumlara isyan ederek şunları söyledi:



"Ya Allah aşkına çocuk babasını zaten sürekli görmediği için babasından çok utanıyor. Babasını hayatında ilk defa program sunarken izliyor onun şaşkınlığı ve heyecanı var. Bir de ilk defa stüdyoya girmiş o kadar kamera içinde babası çağırınca 'gitmeyeceğim' dedi. Zorla ikna ettik. O çocuk daha 7 yaşında ve orada şok olmuş halde. Hemen yine kafası farklı çalışan arkadaşlar sallamış da sallamış."