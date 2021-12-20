İbrahim Tatlıses: Hülya Avşar canımı istesin, veririm
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Ortak yayın
◊ İbrahim Tatlıses önceki akşam Günay İstanbul’da sevenleriyle buluştu. Aynı saatlerde Hülya Avşar da Günay Ankara’da sahneye çıktı. Mekanın Instagram hesaplarında, iki konserden ortak yayın yapıldı.
CANIMI İSTESİN VERİRİM
◊ Günay’da iki gün üst üste sahne alan İbrahim Tatlıses, ilk konserinde bir şarkısını “Hülya Avşar canımı istesin veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum” diyerek okudu. ◊ Sayit DURMAZ
CANIMI İSTESİN VERİRİM
◊ Günay’da iki gün üst üste sahne alan İbrahim Tatlıses, ilk konserinde bir şarkısını “Hülya Avşar canımı istesin veririm, onun mavi gözleri için seslendiriyorum” diyerek okudu. ◊ Sayit DURMAZ
Nohut kaçtı Bulgur kaldı
Zuhal Olcay, geçen ay evinin bahçesine giren yavru kedilerden ikisini sahiplenmiş, isimlerini de “Nohut” ve “Bulgur” koymuştu. Sanatçı, Nohut’un evden kaçtığını söyledi: “Çok üzüldüm. Çok aradık Nohut’u. O arayış esnasında neyse ki güzel bir haber aldım. Ben sahiplenmeden önce başka bir eve alışmış meğer. Bizi bırakıp eski evini tercih etmiş.”
Kafalar’a eş desteği
YouTube’da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibi (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt), yaklaşık 1 yıl önce hazırladıkları “Yana Yakıla” şarkısını klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkı ve klibin lansmanı önceki akşam İstanbul’daki bir eğlence mekanında yapıldı. Klipte kağıt toplayıcılarını canlandıran üç YouTuber, gecede objektiflere eşleriyle birlikte poz verdi. ◊ Sayit DURMAZ
Doğum günü hediyesi dövme
Ozan Baran, eşi Süreyya Yalçın’a bu yılki doğum gününde sıra dışı bir hediye verdi. İşadamı, eşinin portresini koluna dövme yaptırdı. Dövme 1 haftada tamamlandı.Baran, Yalçın için önceki akşam İstanbul’da sürpriz bir parti de organize etti. Geceye çiftin yakın dostları ve yurtdışından gelen misafirleri katıldı.
Arabesk bizim DNA’mızda var
Bilal Sonses, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki ilk konserini önceki gece verdi.Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bilal Sonses, “Şarkılarınız için ‘yeni nesil arabesk’ diyebilir miyiz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Kesinlikle diyebiliriz. Bunu büyük bir mutlulukla söylüyorum. Çünkü arabesk bizim DNA’mızda var. Ben de arabeskle büyüdüm ve bunu şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum.” ◊ Sayit DURMAZ
Afişi hazır
Trabzon-Maçka’da teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin afişi yayınlandı. İsmail Hacıoğlu ve Rahman Beşel’in başrolü paylaştığı film, Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girecek.