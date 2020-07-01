İbrahim Tatlıses 'Ben kadınsız yapamam' demişti... Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin

Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep, Kemal Ali ve Efe Bal ile Bodrum'da tatilde.



Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu.