İbrahim Tatlıses 'Ben kadınsız yapamam' demişti... Perihan Savaş: Allah akıl fikir versin

Önceki gün görüntülenen Savaş, “Ben kadınsız yapamam” diyen 68 yaşındaki Tatlıses’in, kendisinden 42 yaş küçük olan Gülçin Karakaya’yla olan aşkı ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu: “Çok söyleyecek bir söz yok. Allah akıl fikir versin.”
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Ünlü oyuncu Perihan Savaş, İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Melek Zübeyde ve torunları Zeynep, Kemal Ali ve Efe Bal ile Bodrum'da tatilde.
Önceki gün kızı ve torunlarıyla kahvaltı çıkışı görüntülenen Savaş'a, 68 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile birlikte olması soruldu.
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Savaş, "Çok söyleyecek bir söz yok, Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu. Uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenen Melek Zübeyde ise fotoğrafları çekilince rahatsız oldu ve hızla adımlarla arabasına geçti.
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ARADIĞI AŞKI İZMİR'DE BULDU
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses aradığı aşkı İzmir'de buldu. 26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile yeni bir aşka yelken açan Tatlıses, sevgilisiyle Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına poz verdi. "Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın” sözleriyle gündeme gelen Tatlıses'in 7 çocuğu ve 9 torunu var.
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ESKİ EŞİYLE TANIŞTIRMIŞ!
Gülçin Karakaya aşkıyla özel hayatındaki suskunluğunu bozan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminden düşmek bilmiyor. 68 yaşındaki Tatlıses'in 26 yaşındaki Karakaya'yı eski eşi Ayşegül Yıldız'la tanıştırdığı ortaya çıktı.
Tatlıses, geçtiğimiz Ağustos ayında Karakaya ve eski eşi Ayşegül Yıldız'la akşam yemeği yedi.
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Bu anlarını Instagram'dan paylaşan İbo'nun, "Önüm arkam, sağım solum emniyette. İkisinin isminde de güller var; Ayşegül & Gülçin Hanımlar. Ayşegül Hanım, Elif Ada'mın annesi, Gülçin Hanım da yardımcım. Sırtım yere gelmez" notu ise oldukça dikkat çekiciydi.