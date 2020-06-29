İbrahim Tatlıses aradığı aşkı buldu: Ben kadınsız yapamam!

7 çocuk ve 9 torun sahibi 68 yaşındaki sanatçının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise 43. İlk evliliğini Adalet Tatlıses’le yapan daha sonra da Ayşegül Yıldız’la evlenen Tatlıses, 2013 yılında boşanmıştı. Sanatçının 3. kez nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.