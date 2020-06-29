İbrahim Tatlıses aradığı aşkı buldu: Ben kadınsız yapamam!
İbrahim Tatlıses, yeni sevgilisi Gülçin Karakaya’yla ilk kez görüntülendi. “Ben kadınsız yapamam” diyen ünlü türkücünün sevgilisiyle arasındaki yaş farkı 43.
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KISA bir süre önce ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen İbrahim Tatlıses, yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü türkücü, genç sevgilisiyle ilk kez Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa” programında kameralar karşısına geçti.
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Tatlıses, sevgilisi Gülçin Karakaya’yla Bodrum’daki yazlığında tatil yapıyor. Ünlü türkücünün 25 yaşında ve İzmirli olan Karakaya’yla bir buçuk yıldır ilişki yaşadığı öğrenildi.
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Sosyal medyasını yönetiyor
Tatlıses, program esnasında genç sevgilisine bakarak “Çok mutluyum. Ben kadınsız yapamam. Allah sahibine bağışlasın” demesi dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca Karakaya’nın Tatlıses’in tüm sosyal medya hesaplarını yönettiği öğrenildi.
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7 çocuk ve 9 torun sahibi 68 yaşındaki sanatçının sevgilisiyle arasındaki yaş farkı ise 43. İlk evliliğini Adalet Tatlıses’le yapan daha sonra da Ayşegül Yıldız’la evlenen Tatlıses, 2013 yılında boşanmıştı. Sanatçının 3. kez nikâh masasına oturup oturmayacağı ise merak konusu.