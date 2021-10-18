İbrahim Tatlıses açıkladı: İdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?

İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında açıklama yayınladı:



"Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu 'Gelmeyeyim çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar, yoksa gelmez miyim? Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum' dedi. Gülben Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti... Olay bundan ibarettir. yok Derya Hanım istememiş de, falan da filan... Konu budur arkadaşlar!"