İbrahim Tatlıses açıkladı: İdo ile Yasemin'in düğününde Hülya Avşar ve Gülben Ergen neden yoktu?

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli,7 Ekim'de Raffles Otel’de gerçekleşen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. 550 kişinin katıldığı düğünde İbrahim Tatlıses'in kadim dostu Hülya Avşar ile şarkıcı Gülben Ergen yoktu.
Avşarkızı ile Gülben Ergen'in Derya Tuna engeline takıldığı iddia edildi. İbrahim Tatlıses'ten açıklama gecikmedi.
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İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında açıklama yayınladı:
"Yazılan ve çizilenlerle hiç alakası yok Hülya Hanım'ın yardımcısı korona olmuştu 'Gelmeyeyim çünkü benim yardımcım olduğu için beni de karantinaya aldılar, yoksa gelmez miyim? Misafirleri riske atmamak için gelemiyorum' dedi. Gülben Hanım'a gelince o da ayağını incitmişti... Olay bundan ibarettir. yok Derya Hanım istememiş de, falan da filan... Konu budur arkadaşlar!"
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550 kişilik düğünde neler yaşandı?
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikahta Necdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu.
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AİLE POZU
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi.
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Yasemin Şefkatli, Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi. İdo Tatlıses’in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı.
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Düğünde şıklık yarışı yaşandı. Ceylan, Zeynep-Volkan Demirel, Gamze Erçel, Deren Talu, Özlem Ada - Berkay Şahin, Demet Akalın - Okan Kurt, Yasmin - Mehmet Ali Erbil ve Polat Yağcı düğüne katılanlar arasındaydı...
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Çift, geceye katılan davetliler adına hayvanlar için mama bağışında bulundu. Bağışın belgesi masalarda yerini aldı.
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İbrahim Tatlıses'in dostları Mehmet Ali Erbil ile Aydemir Akbaş, İmparator'u mutlu gününde yalnız bırakmadı. Ancak Erbil, sağlık sorunları nedeniyle geceden erken ayırldı.
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'İdo elimize büyüdü' diyen Ceylan, İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Düğünde sahneye çıkan Ceylan, şarkıları ile davetlileri çoşturdu.
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SOYADI DEĞİŞTİ
Yasemin Şefkatli, nikahtan saatler sonra soyadını 'Tatlıses' olarak değiştirdi. İdo Tatlıses, eşinin sosyal medya hesabının görüntüsünü 'Bir yerden başlamalıydı...' notu ile paylaştı.
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KARDEŞLERİ YOKTU
İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu oldu.
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Mert Vidinli, geceden fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.
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Gamze Erçel, iddialı mini elbisesi ile dikkat çekti.
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Emel Yıldırım, düğüne derin bacak ve göğüs dekolteli siyah bir elbise tercih etti.
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Özlem Ada Şahin göğüs dekolteli elbise tercih etti.
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Deren Talu, kusursuz fiziğini gözler önüne seren mini elbisesi ile ilgi odağı oldu.
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Mine Ceran da dekolte tercihini bacaktan yana kullandı...
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Selin Yağcıoğlu gecenin en iddialı isimlerinden biriydi...
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Zeynep Demirel, düğün öncesi fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
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mini kırmızı elbisesi ile gecenin iddialı isimleri arasında yerini alan Yasmin Erbil...