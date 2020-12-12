İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan neden ayrıldı!

Yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi. Gülçin Karakaya, Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.