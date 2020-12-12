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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 09:44 | 

İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya’dan neden ayrıldı!

İbrahim Tatlıses şimdi de uzun bir aradan sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi. Hayatına giren kadınlar magazin gündeminde geçmişte sıkça yer alan İbrahim Tatlıses gönlünü kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya'ya kaptırmıştı.

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68 yaşında ve 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da genç sevgilisi Gülçin Karakaya ilk kez kameralar karşısına geçmişti.

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İbrahim Tatlıses'in 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya’dan ayrıldığı dedikoduları büyük bir hızla yayıldı.

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Yıllar sonra şov programı ile ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in genç sevgilisini İstanbul'a götürmediği ve bu nedenle aralarının bozulduğu iddia edildi. Gülçin Karakaya, Tatlıses’i sosyal medyada takip etmeyi bıraktı ve aşk fotoğrafları da silindi.

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