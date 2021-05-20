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Magazin
Haber Giriş: 20 Mayıs 2021 - 07:00 | 

İbrahim Kutluay döner sırasına girdi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Döner sırasına girdi

Döner sırasına girdi

İbrahim Kutluay önceki gün Nişantaşı’ndaki bir dönerci büfesinin önünde sıra beklerken görüntülendi. Bir arkadaşını hastanede ziyaret ettiğini söyleyen eski basketbolcu, yakında tatile çıkacağını açıkladı:

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“Henüz belli bir rotamız yok, güvenli bir şekilde tatil yapmak istiyorum. Çeşme veya Bodrum’a gidebilirim. Tekne tatilleri daha güvenli gibi duruyor.” (Sayit DURMAZ)

3Gafil avlandım

Gafil avlandım

Birce Akalay önceki gün Bebek’teki bir çiçekçiden çiçek alırken görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Sanırım bu sefer gafil avlandım. Bir toplantım var. Elim boş gitmeyeyim diye çiçek alıyorum. Ne olur başka zaman konuşalım” dedi. (Deniz BOY)

4Birlikteyiz mutluyuz

Birlikteyiz mutluyuz

Kerem Bürsin önceki gün trafikte aracının içinde görüntülendi. Hande Erçel’le aşk yaşadıklarını itiraf eden oyuncu, muhabirlerin sosyal medyada yapılan “Hande Erçel’in başkalarıyla adı anılırken nasıl sessiz kaldı” yorumlarını hatırlatması üzerine sinirlendi: “İlişkimizi saçma sapan yerlere getirmeye gerek yok. Birlikteyiz, mutluyuz bu kadar!” (Sayit DURMAZ)

5Bereketli bir gün

Bereketli bir gün

Burcu Kara, Kandilli Sahili’nde balık tuttu. Oyuncu, oltası elinde verdiği pozu şu notla paylaştı: “Bereketli bir güne denk geldim. Hayata dönmek ne güzel. Şu bir saatte baştan sona yenilendim sanki. Hepimize rastgele. Maskemi sadece fotoğraf için çıkarıyorum.”

6Ağaç gördüm mü tırmanırım

Ağaç gördüm mü tırmanırım

Gupse Özay, ağaca tırmandığı anları sosyal medya hesabından beğeniye sundu. Ünlü oyuncu, eğlenceli karesine şu notu yazdı: “Ağaç gördüm mü tırmanırım; salıncak buldum mu sallanırım. Bunu bilin...”

7Saçının rengini değiştirdi

Saçının rengini değiştirdi

Hazal Kaya, saçının rengini değiştirdi. Ünlü oyuncu, yeni imajıyla çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Oldum olası saçlarımla oynamaya bayılırım. Yolunmuş tavuk modelinden, ilk işimi almama sebep olan simsiyah ve upuzun saçlara, denemediğim çok az model ve renk kalmıştır. ‘Pera Palas’ gibi sıra dışı bir işe başlarken de radikal bir değişiklik yaptık.”

8Makyajsız ve doğal

Makyajsız ve doğal

Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye Park’ta objektife yansıdı. Mağazaları gezerken görüntülenen ünlü sunucunun, makyajsız ve doğal hali dikkat çekti. Gazetecilere “Kolay gelsin” diyen Esmersoy, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

9En güzel kahkaham

En güzel kahkaham

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, 38 yaşına basan şarkıcı eşi Barış Yurtçu’nun doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Baysal, “İyi ki doğdun arkadaşım, sevgilim, eşim, en güzel kahkaham... Seni çok seviyorum” dedi.

10Kafa dinliyorum

Kafa dinliyorum

Nejat İşler önceki gün uzun zamandır yaşadığı Gümüşlük’teki bir mekanda görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Arkadaşımın mekanına ziyarete geldim. İstanbul’da film çekimlerimi tamamladım. Kafa dinliyorum” açıklamasını yaptı. (Ali KESER)

11Annem alışkın değil

Annem alışkın değil

Futbolcu Emre Çolak önceki gün annesi Nurgül Çolak’la Nişantaşı City’s’de alışveriş yaptı. Çolak, AVM çıkışı aldıklarını arabaya yerleştirirken görüntülendi. Çolak’ın annesi kameralardan rahatsız olurken ünlü futbolcu, “Annem kameralara alışkın değil” dedi. (Behlül AYDIN)

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