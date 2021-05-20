İbrahim Kutluay döner sırasına girdi

Bereketli bir gün Burcu Kara, Kandilli Sahili’nde balık tuttu. Oyuncu, oltası elinde verdiği pozu şu notla paylaştı: “Bereketli bir güne denk geldim. Hayata dönmek ne güzel. Şu bir saatte baştan sona yenilendim sanki. Hepimize rastgele. Maskemi sadece fotoğraf için çıkarıyorum.”