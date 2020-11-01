İbrahim Kalın, Covid-19'a yakalandığını duyurmasının ardından kariyeri ve biyografisi ile araştırılan isim olmaya başladı. Başbakan danışmanlığının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Başdanışmanlığı görevine devam eden İbrahim Kalın, akademik kariyerini ise Tarih ve Felsefe alanında sürdürmüştür. Peki, İbrahim Kalın kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Sözcüsü İbrahim Kalın hakkında merak edilen bazı bilgiler
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İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünün yanı sıra başdanışmanlık görevini de yürütmektedir. Geçtiğimiz haziran ayında profesör unvanını alan İbrahim Kalın, doktorasını George Washington Üniversitesinde Beşeri Bilimler ve Mukayeseli Felsefe alanında yapmıştı. Peki, İbrahim Kalın kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
İbrahim Kalın, 15 Eylül 1971’de İstanbul’da doğmuştur. 11 Aralık 2014 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini yürütmektedir.
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İBRAHİM KALIN'IN EĞİTİM HAYATI
Lisans: İstanbul Üniversitesi - Tarih
Yüksek Lisans: Malezya İslam Üniversitesi
Doktora: George Washington Üniversitesi - Beşeri Bilimler ve Mukayeseli Felsefe
Telif Eserleri
İslam ve Batı
Varlık ve İdrak: Molla Sadra’nın Bilgi Tasavvuru
Akıl ve Erdem: Türkiye’nin Toplumsal Muhayyilesi
Ben, Öteki ve Ötesi: İslam-Batı İlişkileri Tarihine Giriş
Enine Boyuna Türkiye
İslamofobi: 21. Yüzyılda Çoğulculuk Sorunu
Perde ve Mana& Akıl Üzerine Bir Tahlil
Çevirileri
Bir Mürşidin Mektupları
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İBRAHİM KALIN'IN AKADEMİK KARİYERİ
College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı İlişkileri üzerine dersler verdi. TDV İSAM’da akademik araştırmalar yaptı, Bilim ve Sanat Vakfı’nda seminerler verdi. DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studies Online gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. Kalın’ın İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. İslam ve Batı (İstanbul: İSAM Yayınları, 2007), 2007 “Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü”nü kazanmıştır. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (New York: Oxford University Press, 2010), Molla Sadra’da varlık ve bilgi sorununu ele almaktadır. John Esposito ile beraber edite ettiği Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century (New York: Oxford University Press, 2011), batıda son yıllarda tekrar yükselişe geçen İslam karşıtlığını ve çoğulculuk sorununu ele almaktadır.
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İBRAHİM KALIN'IN ÇALIŞMA HAYATI
2005-2009 yılları arasında SETA Vakfı’nın kurucu başkanlığını yaptı. 2009 yılından 2012 yılı Ağustos ayına kadar Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü görevini yürüten Kalın, 02 Ağustos 2012 tarihinde Başbakanlık dış politika konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. 16 Nisan 2011 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliğine atandı. Kalın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevlerini yürütmektedir.