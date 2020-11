İbrahim Kalın kimdir nereli kaç yaşında?

İBRAHİM KALIN'IN AKADEMİK KARİYERİ College of the Holy Cross, Georgetown Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesinde İslam düşüncesi ve İslam-Batı İlişkileri üzerine dersler verdi. TDV İSAM’da akademik araştırmalar yaptı, Bilim ve Sanat Vakfı’nda seminerler verdi. DİA İslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studies Online gibi ansiklopedik eserlere katkılarda bulundu. Kalın’ın İslam felsefesi, İslam-Batı ilişkileri ve Türk dış politikası üzerine yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. İslam ve Batı (İstanbul: İSAM Yayınları, 2007), 2007 “Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülü”nü kazanmıştır. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (New York: Oxford University Press, 2010), Molla Sadra’da varlık ve bilgi sorununu ele almaktadır. John Esposito ile beraber edite ettiği Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21st Century (New York: Oxford University Press, 2011), batıda son yıllarda tekrar yükselişe geçen İslam karşıtlığını ve çoğulculuk sorununu ele almaktadır.