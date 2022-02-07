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İbrahim Erkal kaç yaşında, neden öldü? İbrahim Erkal ve eşi Filiz Erkal hakkında bilgiler

#İbrahim Erkal#Filiz Erkal#İbrahim Erkal Eşi

İbrahim Erkal ve eşi Filiz Erkal merak edilen isimler arasında yer alıyorlar. Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal gündemde yer alıyor. 2017 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı sevenlerini yasa boğmuştu. Peki, İbrahim Erkal kaç yaşında, neden öldü? İbrahim Erkal ve eşi Filiz Erkal hakkında bilgiler

1/3İbrahim Erkal kaç yaşında, neden öldü İbrahim Erkal ve eşi Filiz Erkal hakkında bilgiler

İbrahim Erkal ile ilgili bilgiler araştırılıyor. İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş ve bir süre sonra hayatını kaybetmişti. Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlenmişti. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

2/3İBRAHİM ERKAL HAKKINDA BİLGİLER

İBRAHİM ERKAL HAKKINDA BİLGİLER

İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirmiş, yaklaşık bir ay komada kalan sanatçı 11 Mayıs 2017’de yaşamını yitirmişti.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu İbrahim Erkal, 10 Ekim 1966'da Erzurum'un Narman ilçesinde Ebubekir ve Hatice Erkal'ın 6 çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi.

İlk ve ortaokulu Narman'daki 18 Mart İlköğretim Okulu'nda, liseyi ise Narman Lisesi'nde okuyan Erkal, ilkokuldan itibaren bağlama, mandolin ve flüt çalarak kendi kendine müzik yapmayı öğrendi. Liseden sonra solfej ve nota dersleri alan sanatçı Ankara'nın çeşitli yerlerinde sahneye çıktı.

"İbrahim Güzelses" adıyla 1984'te Erzurum türkülerini seslendirdiği "Sarhoş Baki" albümünü çıkaran Erkal, albüm yeterince ses getirmeyince İstanbul'da garsonluk yaptı, piyanist ve udi olarak hayatını kazanmaya çalıştı.

3/3İbrahim Erkal kaç yaşında, neden öldü İbrahim Erkal ve eşi Filiz Erkal hakkında bilgiler

Kendi adıyla çıkardığı ilk albümü "Tutku"yu 1994'ün ilk ayında yayımlayan sanatçı, müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Erkal, albümden elde ettiği başarının ardından, garsonluk yaptığı restoranda solist olarak sahne almaya başladı.

İbrahim Erkal, 1995 yılında çıkan "Sıra Bende/Aklımdasın" adlı albümündeki "Aklımdasın" şarkısıyla hayran kitlesini katladı. Sanatçı, 1996'nın temmuz ayında çıkardığı "Gönlünüze Talibim" albümündeki "Unutmayacağım" ve "Canısı" şarkılarının kazandığı başarıyla ise müzik dünyasında uzun süre kendinden söz ettirdi.

Aynı albümde yer alan "Erzurum'a Gel" türküsüne çekilen klibin ardından başarısını perçinleyen sanatçı, Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1997'de "En İyi Beste" ve 1998'de ise "En İyi Arabesk - Fantezi Erkek Sanatçı" ödüllerinin sahibi oldu.

Adını şarkılarından alan "Canısı" ve "Sırılsıklam" dizilerinde başrol oynadı.

Erkal, yönetmenliğini Temel Gürsu'nun üstlendiği "Canısı" isimli TV filminde Emine Ün ile başrolü paylaştı. Ardından 26 bölümlük dizi olarak da yayınlanan "Canısı", 1998 yılına kadar televizyonda yoğun ilgi gördü.

Sanatçının başrolünde oynadığı "Sırılsıklam" adlı dizi 1998'de izleyiciyle buluştu. "De Get" adlı albümünü 2000 yılında müzikseverlerin beğenisine sunan Erkal, 2001'de "Su Gibi", 2002'de "Aşkname", 2004'te "Gönül Limanı", 2006'da "Yüreğinden Öpüyorum", 2008'de "Aranağme", 2011'de "Burnumda Tütüyorsun", 2015'te ise "Ömrüm - Nefes 1" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

Erkal ayrıca 2002 yılında "Ben Bu Şöhreti Sevmedim" adlı kitabı kaleme aldı.

Kendi besteleri dışında sadece anonim eserlere albümlerinde yer veren sanatçı, besteciliğiyle de müzik piyasasında önemli bir yere sahipti. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Metin Şentürk, Soner Arıca, Zara, Alişan, Gökhan Özen, Burhan Çaçan ve Mine Koşan'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim Erkal'ın şarkılarını yorumladı.

Başarılı sanatçı, 2003'te Filiz Akgün ile evlendi. İkilinin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005'te dünyaya geldi. Erkal'ın küçük kızı Elif Su ise sanatçının beyin kanaması geçirdiği tarihten 12 gün önce doğdu.

 

 

 

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