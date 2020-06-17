İbrahim Çelikkol ve ailesi mavi turda

İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ve oğulları Ali ile mavi tura çıktı. Teknesini Marmaris, Keçi Adası açıklarında demirleyen Çelikkol’a yakın arkadaşları da eşlik etti. 6 aylık Ali’nin yüzü de ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu, tekne tatili sırasında hünerlerini sergileyerek arkadaşları için mangalın başına geçti.Pişirdiği etleri, elleriyle eşi ve arkadaşlarına yediren Çelikkol’un mutlu halleri objektiflere yansıdı.Ünlü oyuncu, günün ilerleyen saatlerinde alışveriş yapmak için botuyla tekneden ayrıldı.Bu sırada eşi Mihre Çelikkol, kano keyfi yaptı. Çelikkol’un doğum kilolarını verdiği dikkatlerden kaçmadı.