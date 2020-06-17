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Hürriyet
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Magazin
Ali KESER
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 07:00,

İbrahim Çelikkol ve ailesi mavi turda

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre ve oğlu Ali’yle mavi tura çıktı.

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İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Çelikkol ve oğulları Ali ile mavi tura çıktı. Teknesini Marmaris, Keçi Adası açıklarında demirleyen Çelikkol’a yakın arkadaşları da eşlik etti.

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6 aylık Ali’nin yüzü de ilk kez görüntülendi. Ünlü oyuncu, tekne tatili sırasında hünerlerini sergileyerek arkadaşları için mangalın başına geçti.

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Pişirdiği etleri, elleriyle eşi ve arkadaşlarına yediren Çelikkol’un mutlu halleri objektiflere yansıdı.

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Ünlü oyuncu, günün ilerleyen saatlerinde alışveriş yapmak için botuyla tekneden ayrıldı.

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Bu sırada eşi Mihre Çelikkol, kano keyfi yaptı. Çelikkol’un doğum kilolarını verdiği dikkatlerden kaçmadı.

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