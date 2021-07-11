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Magazin
Umut ÜNVER
Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 10:23 | 

İbrahim Çelikkol uçtu

Kısıtlamaların kalkması ve okulların kapanmasıyla tatil beldelerine akın oldu. Ünlü isimler, plajlarda renkli görüntüler sergiledi.

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Adrenalin tutkunu olduğu bilinen oyuncu İbrahim Çelikkol tatil sezonunu Marmaris’te açtı. Eşi Mihre ve oğulları Ali’yle tatile çıkan Çelikkol, Akyaka’da uçurtma sörfü yaparken görüntülendi.

2SAHİL YÜRÜYÜŞÜNDE

SAHİL YÜRÜYÜŞÜNDE

İbrahim Çelikkol, akşam üzeri eşi ve oğluyla sahil yürüyüşünde görüntülendi

3SIRTINDA TAŞIDI

SIRTINDA TAŞIDI

Bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen Berrak Tüzünataç, önceki gün Yalıkavak’taki Mgallery the Bodrum’da görüntülendi.

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Deniz keyfi yapan Tüzünataç, oyuncu arkadaşı Serkan Altunorak’la keyifli dakikalar geçirdi. Altunorak’ın sırtına zıplayan Tüzüntaç’ın keyifli hali objektife böyle yansıdı.

5HAZALIN İDDİASI

HAZAL'IN İDDİASI

Hazal Türesan, önceki gün Mgallery the Bodrum’daydı. Deniz keyfi yapan oyuncu, tercih ettiği Brezilya bikinisiyle dikkat çekti.

6TESCİLLİ GÜZEL

TESCİLLİ GÜZEL

2011 Best Model birincisi Tuğba Melis Türk, Ganj Türkbükü’nde objektife takıldı. Akşam saatlerinde denize giren Türk, gazetecileri farkedince sudan çıkmakta tereddüt etti.

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