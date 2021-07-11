İbrahim Çelikkol uçtu

Adrenalin tutkunu olduğu bilinen oyuncu İbrahim Çelikkol tatil sezonunu Marmaris’te açtı. Eşi Mihre ve oğulları Ali’yle tatile çıkan Çelikkol, Akyaka’da uçurtma sörfü yaparken görüntülendi. İbrahim Çelikkol, akşam üzeri eşi ve oğluyla sahil yürüyüşünde görüntülendi Bir derginin özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen Berrak Tüzünataç, önceki gün Yalıkavak’taki Mgallery the Bodrum’da görüntülendi. Deniz keyfi yapan Tüzünataç, oyuncu arkadaşı Serkan Altunorak’la keyifli dakikalar geçirdi. Altunorak’ın sırtına zıplayan Tüzüntaç’ın keyifli hali objektife böyle yansıdı. Hazal Türesan, önceki gün Mgallery the Bodrum’daydı. Deniz keyfi yapan oyuncu, tercih ettiği Brezilya bikinisiyle dikkat çekti. 2011 Best Model birincisi Tuğba Melis Türk, Ganj Türkbükü’nde objektife takıldı. Akşam saatlerinde denize giren Türk, gazetecileri farkedince sudan çıkmakta tereddüt etti.