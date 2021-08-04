İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında? İbrahim Çelikkol’un yangındaki görüntüleri çok konuşuldu
Birçok ünlü isim gibi İbrahim Çelikkol’da Türkiye’yi sarsan yangınlarla mücadele etmek için harekete geçti. Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale eden İbrahim Çelikkol’un görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun boyunu aşan alevlerle mücadele ettiği o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, İbrahim Çelikkol kimdir, kaç yaşında?
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Oyuncu İbrahim Çelikkol, Milas'ta ormanlık alandaki yangınlarla mücadelede ekiplere destek oluyor. Çelikkol, Ören'deki termik santrale doğru ilerleyen yangını durdurmak için hortumla alevlerin içine girdi. O anların ortaya çıkması ardından takdir toplayan İbrahim Çelikkol'un hayatı bir kez daha merak konusu oldu.
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Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı.
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16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırdı. 2013-2014 yılları arasında Merhamet dizisinde Fırat Kazan'ı canlandırdı. 2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan Kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterine hayat verdi. Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model İbrahim Çelikkol, Kocaeli'de dünyaya geldi. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması, hayatında dönüm noktası oldu. Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi ile oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012'de final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırdı. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.