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Haber Giriş: 03 Temmuz 2021 - 09:06 | 

İbrahim Büyükak'tan oğlu Aslan ile fotoğraf: Aşkımız kameralara yakalandı

Babalık heyecanı yaşayan İbrahim Büyükak, 4 gün önce dünyaya gelen oğlu Aslan Oktay’ı kucağında böyle uyuttu.

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Oyuncu, eşi Nurdan Beşen’in çektiği bu fotoğrafı “Aşkımız ilk kez kameralara yakalandı” notuyla Instagram’da yayınladı.

2Hayata dair ilk poz....

Hayata dair ilk poz....

Kimi bebeklerinin fotoğraflarını milyon dolarlara sattı, kimi ise bu anı ölümsüzleştirip gururla sergiledi... İşte magazin basınının en ünlü bebekleri ve kamerayla ilk tanışma anları...

3İşte Alina bebek

İşte Alina bebek

2017 yılında Los Angeles’ta evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. 2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina’yı geçen hafta kucaklarına aldı. Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

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Almeda Abazi eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi.Almeda Abazi, Alina’nın abisi Efehan’a benzediğini söyledi: “Efehan’ı ilk gördüğümde Tolgahan’a çok benzetmiştim ama Alina’yı ilk gördüğümde Efehan’a benzettim. Aslında bana da, babasına da benziyor.”

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Can Bonomo, geçen nisan ayında dünyaya gelen oğlu Roman’la çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

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Ünlü şarkıcı o karenin altına İngilizce “Güçlü sincap Romulus” notunu düştü. Baba-oğlun bu karesi takipçilerinden kısa sürede binlerce beğeni aldı.

7Gaye Turgut Evin ve Deniz Evinin bebek sevinci

Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin'in bebek sevinci

Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Kızlarını kucaklarına alan çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi.

2013 yılında rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, kısa bir süre içinde de evlenmişti.

Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi. Evin, doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

8BAHTIN GÜZEL OLSUN KIZIM

"BAHTIN GÜZEL OLSUN KIZIM"

İlk kez annelik duygusunu tadan oyuncu Gaye Turgut Evin, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Ailemize güzel kızımız Eftalya katıldı. Bahtın, ömrün, güzel olsun kızım... Vatana, millete hayırlı bir evlat ol. Ömrün boyunca adaletli, vicdanlı ol. Hüseyin'lerin yanında Yezitler'in karşısında ol.

9YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Evin'e, 'hayırlı olsun' mesajları yağdı. Yeni doğan bebeğinin yüzünü göstermeyen çiçeği burnunda anne, kalp emojisi ile kapatmayı tercih etti.

10BADE GELDİ

BADE GELDİ

'Kiralık Aşk'ta canlandırdığı 'Nihan' karakteri ile tanınan oyuncu Sanem Yeles, 2019'da Yakup Akpınar ile dünyaevine girmişti. Çift, ilk bebekleri Bade'yi kucaklarına aldı.

1111 GÜN SONRA İLK FFOTOOĞRAF

11 GÜN SONRA İLK FFOTOOĞRAF

Yeles, bu kareyi "Hoş geldin miniğim... 10.05.2021" notu ile paylaştı.

12YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

Çukur'un Cumali'si Necip Memili geçtiğimiz temmuz ayında baba oldu. Bugüne kadar kızının yüzünü göstermeyen oyuncu kural bozdu...

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Memili, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafın altına "Annesinin güzelliğine, benim de güzelliğim eklenince, görün bakın ortaya ne menem bir şey çıkmış" notunu düştü.

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Mehmet Aslantuğ, kendisi gibi oyuncu eşi Arzum Onan’ın oğulları Can’ı doğurmadan önce ve sonraki hallerini sosyal medya hesabından paylaştı.

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2000 yılında çekilen videoda Onan, oğlu Can’ı beklediğini söyleyerek “Artık onu iyice merak ediyoruz, yüzünü, gözünü, kokusunu, tenini, sesini...” diyor.

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Aslantuğ, eşinin bu hallerini “Kaptanın seyir defteri... Ve aşk özür dilemeyecek gidenlerden/yalnızlardan; ama emek verenlere teşekkür borcu var” notuyla paylaştı. Onan ise “Ahh” yorumunu yazdı.

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Yıl 2000... Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ Can’ı beklerken...

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Çift, Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen oğullarını, düzenledikleri toplantı ile basınla tanıştırmıştı...

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, ocak ayında dünyaya gelen kızı Elisa'nın 40 günlükken çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

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Sezin Erbil fotoğrafın altına "Kızım,kıymetlim 40 günlükken hatıra olsun diye çekim yapmıştık" notunu düştü.

21Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel-Emre Altuğ

Çağla Şikel ve Emre Altuğ, ikinci bebekleri Uzay Tuncer’le ilk fotoğraflarını çektirdi.Kuzey adlı bir oğulları daha bulunan ünlü çift, minik bebekleriyle birlikte Şengül Pallı’nın objektifine poz verdi.

22Açelya Akkoyun

Açelya Akkoyun

Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun ile eşi Enis Cergel'in, Alya Deniz ismini verdikleri kızları dünyaya geldi.

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Açelya Akoyun mutluluğunu "İşte şimdi doğdum" sözleriyle dile getirdi.

24Buket Dereoğlu

Buket Dereoğlu

Tiyatrocu çift Buket Dereoğlu ile Özgür Özgülgün’ün ilk bebekleri Can, Amerikan; Hastanesi’nde dünyaya geldi.

25Burçin Orhon

Burçin Orhon

Burçin Orhon-Süheyl Uygur çiftinin kızları Ayşe, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Süheyl ikinci kez baba olurken, Burçin ise 3. kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

26Ebru Cündübeyoğlu

Ebru Cündübeyoğlu

Dizi oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, kızı Duru'yu 2006 yılında dünyaya getirdi.

27Gülben Ergen

Gülben Ergen

Her yaptığı olay olan sanatçı Gülben Ergen, ilk çocuğu Atlas'ı 2007 yılında dünyaya getirdi. Ergen, oğluyla birlikte ilk pozunu Şengül Pallı'ya verdi.

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30Gülşah Alkoçlar

Gülşah Alkoçlar

Türk sinemasının başarılı ismi Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, Neslişah adını verdiği bir kız bebek dünyaya getirdi. Doğumdan sonra bebeği kucağında poz veren Gülşah, "Mutlaka yaşanması gereken bir mutluluk" diyerek duygularını dile getirdi.

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Şebnem Özinal, doğumdan hemen sonra kızı Ayşe ile objektif karşısına geçti.

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Ayşe’nin, babası şefik Öztek’in neredeyse kopyası olduğu da bu çekimde ortaya çıktı.

33Hülya Avşar

Hülya Avşar

Sanatçı Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu ile olan evliliğinden Zehra isminde bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

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Avşar kızı, doğumdan sonra evinde düzenlediği basın toplantısı ile gazetecilerin karşısına çıktı.

35İclal Aydın

İclal Aydın

İclal Aydın'ın Kemal Başbuğ ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Taksim Alman Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Aydın, 2 kilo 950 gram ağırlığındaki kızına Zeynep Lal ismini verdi.

36Jülide Ateş

Jülide Ateş

Spiker Jülide Ateş ve Emre İskeçeli çiftinin oğulları Amerika'da dünyaya geldi. Çift çocuklarına Ali adını verdi.

37Meltem Doğanay

Meltem Doğanay

1986 Türkiye Güzeli Meltem Doğanay, 2002 yılında ikinci kez anne oldu.Güven Hastanesi'nde Prof. Dr. Sevim Dinçer Cengiz tarafından tedavi edilen ve sezaryenle doğum yapan Meltem Doğanay ile eşi Turan Yüceer kızlarına Melike Su ismini koydular.

38Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü

Pelin Körmükçü ve Rafi Moreno çiftinin bebekleri, Amerikan Hastanesi'nde dünyaya geldi. Sezaryen doğum ile 2 kilo 950 gram ağırlığında ve 49 santim boyunda dünyaya gelen bebeğe, Selin ismi verildi.

39Pınar Altuğ

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ-Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, Metropolitan Florence Nightingale Hastanesi’nde dünyaya geldi.

40Pınar Aylin

Pınar Aylin

Pınar Aylin , Amerikan Hastanesi nde sezaryenle bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Eşi Mert Tokatlıoğlu ve Pınar Aylin kızlarına Maya adını verdiler.

41Pınar Eliçe

Pınar Eliçe

Bir dönem sahnelerde fırtınalar estiren Pınar Eliçe, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde doğum yaptı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan'la evli olan Eliçe, ve sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Çift kızlarına Helin ismini verdi.

43Sema Şimşek

Sema Şimşek

Podyumların gözde çiftlerinden Burak Hakkı ve Sema Şimşek'in Rüzgar adında bir oğulları var.

44Türkan Şoray

Türkan Şoray

Yeşilçam'ın Sultan'I Türkan Şoray'ın Cihan Ünal ile olan evliliğinden bir kızı dünyaya geldi. Anne - kız birlikte ilk fotoğrafı Yağmur, henüz bir aylıkken çekildi.

45Umut Akyürek

Umut Akyürek

Sanat Müziğinin güçlü yorumcularından Umut Akyürek'in Oktay Ertuğrul ile olan evliliğinden bir kızı oldu. Çift ilk pozlarını, kızlarına melek kanatları takarak verdi.

46Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Sanatçı Yeşim Salkım, Mustafa İmre'den olan kızı Gizem ile birlikte.

47Yonca Cevher

Yonca Cevher

Binbir Gece Dizisi'nin Füsun'u Yonca Cevher Özden in 3. 5 kilo ağırlığında bir oğlu oldu. Cevher, oğlumu kucağıma aldığım an ölümden korkmaya başlayım diyerek mutluluğunu dile getirdi...

48İnci Türkay

İnci Türkay

Ahmet Eroğlu ile evli olan tiyatro sanatçısı İnci Türkay, 2005 yılında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

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Anne olmanın yaşanabilecek en güzel mutluluk olduğunu söyleyen çift, bebeklerine Ali ismini koydu.

50Şebnem Sunar

Şebnem Sunar

Ekranların deneyimli spikerlerinden Şebnem Sunar Küçük, kızı ile birlikte...

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