Haberler: İbrahim Büyükak 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı

“Çabuk gönül alırım“ * Bilinen isimlerin bilinmeyen hikayeleri ve detayları iz bırakır genelde… Çok iyi niyetli, çok pozitif, çok komik, çok içten vb. sıfatların oldu hep… Peki, İBO’nun çok sevimsiz, kötü niyetli, negatif hikayeleri olmadı mı hiç?

Tabi ki de insanın sevimsiz anları olur. Her insanın bir eşref saati ve eşek saati vardır. Bazen bir taksiye biniyorsun. O an ruh halin iyi değil ve somurtuyorsun mesela... İkinci dakikadan abi bakıyor dikiz aynasından ve “ abi biz seni böyle bilmiyorduk ya…” diyor. Seni televizyonda, tiyatroda veya filmde gördüğü şekliyle biliyor. Çok haklılar böyle düşünmek ile… O abi beni sevdiği için ben hayatıma devam edebiliyorum sonuçta… Bu sevgi ve ilgiyle ben sanatımı insanlara gösterebiliyorum. Dolayısıyla burada sitem etmiyorum. Bu işi yapıyorsanız bunu da yönetmek zorundasınız. Biraz kaygılı bir adamım yukarda söylediğim gibi… Gergin oluyorum bazen ancak çok çabuk gönül alırım. Kin tutmadığım için gönül almam kolay oluyor.



* Sen artık yoksun ama her şeyi izliyor ve görüyorsun. Eser (Yenenler) ile Oğuzhan (Koç) takımı bozmamak için yerini doldurmaya niyetleniyor. Kimle 3 adam olsalar üzülmezsin?

Çok isim var bununla ilgili… Ricky Gervais diyelim bari… Tabi Ricky onlarla 3 adam olursa… (gülüyor)