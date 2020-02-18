Haber Giriş: 18 Şubat 2020 - 10:01,
Haberler: İbrahim Büyükak 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
Yakında vizyona girecek ‘Bayi Toplantısı’ filminin senaristi ve başrol oyuncusu İbrahim Büyükak merak edilen sorulara çarpıcı cevaplar verdi. Hurriyet.com.tr’ de Ferit Ömeroğlu’nun sorularını yanıtlayan Büyükak “Neden yan yana değilsiniz artık?” sorusuna, “3 Adam güzel bir hikayeydi ama bir yerde durması gerekiyordu” dedi.
Başarılı oyuncu İbrahim Büyükak, “Hem yazıp hem oynamak onlardan tek bir işi yapanın işini elinden almak değil mi?” sorusuna iddialı bir yanıt verdi. Kimsenin bir hakkını çalmadığını söyleyen Büyükak, “Kimsenin İstihkakını aldığım yok. Kimi dahil olmak ister kimi de istemez. Çok dahil olmak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapım her zaman açık…” dedi.
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