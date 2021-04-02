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Magazin
Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 10:31 | 

Hande Erçel sessizliğini bozdu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1

Murat Dalkılıç ile ilişkisini bitirdikten sonra adı bir çok isim ile anılan Hande Erçel, işadamı Murat Akdoğan’la aşk yaşadığı haberlerine dair sessizliğini bozdu.

2Gereksiz haber

Gereksiz haber

Ünlü oyuncu, iddiayı yalanladı: “Benim ağzımdan bir şey duymadan yazmayın. Gerçekten benim için güzel haberler değil. Bunun üzerine konuşmayalım, gereksiz bir haber.”

3

İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonunda saç sakal tıraşı oldu. Baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak, kuaför çıkışı muhabirlerin “Baba tıraşı mı oldunuz?” sorusunu duyunca “Öyle bir tıraş mı var? İlk defa duyuyorum” diyerek kahkaha attı.

İkinci kez baba olan Eser Yenenler için “Bebeği Eser’in sarısı. Bir Eser zordu, şimdi üç oldu. Kendi ‘3 Adam’ kadrosunu kurdu” diyen Büyükak, “Sizin çocuk konusunda belli bir sayınız var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bir olsun bizim olsun.”

Zayıflığıyla dikkat çeken İbrahim Büyükak, “6 ayda 15 kilo verdim. Bunun 6-7 kilosunu son 1 ayda vermişimdir. Kilolu İbo’dan sıkıldım artık. Akşam yemeğini bıraktım, sadece 3-4 salatalık yiyorum” dedi. (Behlül AYDIN)

4Büyüğünü aldım burnum sığdı

Büyüğünü aldım burnum sığdı

Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz günlerde Instagram’da maskeli bir fotoğrafını paylaşmış, burnunu açıkta bıraktığı için Hülya Avşar’a espri konusu olmuştu. Avşar’ın “Burnun sığmadı mı?” mesajıyla takıldığı Çilingiroğlu, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Kaya Çilingiroğlu, eski eşinin mesajını hatırlatan muhabirlere espriyle karşılık verdi: “O öyle dedi diye daha büyük maske aldım, burnum sığdı.” (Deniz BOY)

5Kısıtlama telaşı

Kısıtlama telaşı

Serenay Sarıkaya önceki akşam Nişantaşı’ndaki bir apartmandan çıkarken görüntülendi.Aceleyle kendisini bekleyen araca koşan Serenay Sarıkaya’ya dijital platformda yayınlanacak bir proje için anlaşma yaptığı haberleri soruldu. Telaşlı görünen oyuncu, “Arkadaşlar sokağa çıkma yasağına çok az kaldı, şimdilik beni mazur görün” diyerek soruları yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

6Karantina bitiyor

Karantina bitiyor

İbrahim Kutluay’ın koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Eski basketbolcunun Covid-19 testi pozitif çıkınca, sevgilisi Edvina Sponza da test yaptırdı. Hastalık sürecini hafif semptomlarla atlattığını söyleyen Kutluay, “Karantina sürem yarın (bugün) bitiyor. Sağlık durumum iyi. Edvina’nın test sonucu negatif çıktı, o korona değil” dedi.

7Kayıplarımız oldu

Kayıplarımız oldu

Rıza Kocaoğlu önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Oyuncu, “Mayısın sonunda rol aldığım dizi bitiyor. Önce tatil yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar dünya çok zor şartlardan geçiyor. Kayıplarımız var, aileden de... Bu yüzden ben fazla konuşmak istemiyorum” dedi. Kocaoğlu, Hazal Subaşı ile ayrılığı hakkındaki soruları ise yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

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