Hande Erçel sessizliğini bozdu

İbrahim Büyükak, önceki gün Etiler’deki bir kuaför salonunda saç sakal tıraşı oldu. Baba olmak için gün sayan İbrahim Büyükak, kuaför çıkışı muhabirlerin “Baba tıraşı mı oldunuz?” sorusunu duyunca “Öyle bir tıraş mı var? İlk defa duyuyorum” diyerek kahkaha attı.



İkinci kez baba olan Eser Yenenler için “Bebeği Eser’in sarısı. Bir Eser zordu, şimdi üç oldu. Kendi ‘3 Adam’ kadrosunu kurdu” diyen Büyükak, “Sizin çocuk konusunda belli bir sayınız var mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Bir olsun bizim olsun.”



Zayıflığıyla dikkat çeken İbrahim Büyükak, “6 ayda 15 kilo verdim. Bunun 6-7 kilosunu son 1 ayda vermişimdir. Kilolu İbo’dan sıkıldım artık. Akşam yemeğini bıraktım, sadece 3-4 salatalık yiyorum” dedi. (Behlül AYDIN)