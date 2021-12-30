İbo Show yılbaşı konukları arasında kimler var? İşte 2022 İbo Show konukları ve Star TV yayın akışı
İbo Show yılbaşı konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. 31 Aralık akşamı Star TV yayın akışı içerisinde İbo Show Yılbaşı Özel bölümü yer alıyor. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen programa birbirinden ünlü isimler konuk olacak. Peki, İbo Show yılbaşı konukları arasında kimler var?
İbo Show konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Star TV’de yılbaşı akşamı İbo Show ekrana gelecek. Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İbo Show’un konukları arasında ünlü ismin oğlu İdo Tatlıses de bulunuyor. İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak.
İBO SHOW KONUKLARI ARASINDA KİMLER VAR?
İbo Show Yılbaşı Özel programı konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem yer alıyor.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. İdo, Şafak Sezer ile bir sürpriz yapacak.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü cuma akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, canlı performansıyla ilk kez babasının programına konuk olacak. İdo, Şafak Sezer ile bir sürpriz yapacak.
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yılbaşı özel bölümü cuma akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.