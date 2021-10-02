İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor, bitti mi? 2 Ekim Star TV yayın akışı! Gözler İbo Show 2. sezon fragmanında

İbo Show yeni sezon ne zaman sorusu, İbo Show hayranları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl ‘İbo Show’ ile ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra Kuruçeşme Açıkhava Konseri vermişti. İbo Show’un yeni sezon fragmanının henüz yayınlanmaması ise soru işaretlerine neden oldu. İbo Show'un 2. yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında açıklama bulunmuyor.