İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor, bitti mi? 2 Ekim Star TV yayın akışı! Gözler İbo Show 2. sezon fragmanında
İbo Show yeni sezon tarihi izleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekranlarda yeni dönemde dizi ve programların yeniden başlamasıyla beraber gözler geçen yıl sevilerek izlenen İbo Show'a çevrildi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in dokuz yıl aradan sonra sunuculuğunu üstlendiği İbo Show en son 26 Haziran Cumartesi günü izleyicilerle buluşmuştu. Gözler şimdi yeni sezon fragmanında. Peki, İbo Show yeni sezon ne zaman başlıyor, bitti mi? İşte, İbo Show 2. sezon tarihi hakkında merak edilenler.
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İbo Show yeni sezon ne zaman sorusu, İbo Show hayranları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl ‘İbo Show’ ile ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde uzun süre sonra Kuruçeşme Açıkhava Konseri vermişti. İbo Show’un yeni sezon fragmanının henüz yayınlanmaması ise soru işaretlerine neden oldu. İbo Show'un 2. yeni sezonunun başlayacağı tarih hakkında açıklama bulunmuyor.
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İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yaz sezonuyla birlikte sezon finaline girmişti. İbo Show 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show'un yeni sezon tarihi açıklama bir açıklama bulunmuyor. İbo Show yeni sezonun ilerleyen haftalarda başlaması bekleniyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da yayınlanıyordu.
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2 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI
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