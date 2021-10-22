İbo Show ne zaman başlıyor, bu hafta var mı? Star TV yayın akışı
İbo Show’un yeni sezonu için heyecan giderek artıyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show yaz sezonuyla birlikte sezon finaline girmişti. 26 Haziran Cumartesi günü sezon finali yaparak ekran macerasına kısa bir süre ara verdi. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor, bu hafta var mı?
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İbo Show izleyicileri yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyorlar. Her hafta cumartesi akşamları ünlü isimleri ağırlayan İbo Show sezon finaline girmişti. Ekim ayının gelmesi ile beraber yeni sezon için araştırmalar hız kazandı. 23 Ekim Star TV yayın akışında program yer almıyor. İşte detaylar
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İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İbo Show’un yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 23 Ekim Star TV yayın akışında saat 20:00’de Öldür Beni Sevgilim filmi ekrana gelecek.