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Televizyon
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 16:53 | 

İbo Show ne zaman başlayacak, bitti mi? 11 Aralık Star TV yayın akışı

İbo Show’un yeni bölümleri için araştırmalar devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak, bitti mi? İşte 11 Aralık Star TV yayın akışı

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İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Yeni sezonda programın ekrana gelmemesi merak konusu haline geldi. 11 Aralık Star TV yayın akışında 20:00’da Ada Masalı dizisi yer alıyor.
2İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İbo Show’un yeni bölümlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. 11 Aralık Star TV yayın akışında saat 20:00’da Ada Masalı dizisi yer alıyor.
311 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

11 ARALIK STAR TV YAYIN AKIŞI

06:30 Annemizi Saklarken

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Yerli Dizi

13:30 Yerli Dizi

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Annemizi Saklarken

18:45 Star Haber

20:00 Ada Masalı

00:15 Annemizi Saklarken

03:00 Yerli Dizi Tekrar

05:15 Sana Söz
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