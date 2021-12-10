İbo Show ne zaman başlayacak, bitti mi? 11 Aralık Star TV yayın akışı
İbo Show’un yeni bölümleri için araştırmalar devam ediyor. Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show’un ekrana gelmemesi akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, İbo Show ne zaman başlayacak, bitti mi? İşte 11 Aralık Star TV yayın akışı
İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show her hafta cumartesi akşamları ekrana geliyordu. Yeni sezonda programın ekrana gelmemesi merak konusu haline geldi. 11 Aralık Star TV yayın akışında 20:00’da Ada Masalı dizisi yer alıyor.