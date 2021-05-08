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GeriTelevizyon İbo Show konukları neden açıklanmadı? İbo Show bu akşam yok mu? İşte 8 Mayıs yayın akışı
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Televizyon
Haber Giriş: 08 Mayıs 2021 - 14:07 | 

İbo Show konukları neden açıklanmadı? İbo Show bu akşam yok mu? İşte 8 Mayıs yayın akışı

İbo Show konuklarının henüz açıklanmamış olması soru işaretlerine neden oldu. Her hafta birbirinden sevilen isimlerin konuk olduğu İbo Show en son 1 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, İbo Show konukları neden açıklanmadı? İbo Show bu akşam yok mu? İşte 8 Mayıs yayın akışı...

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İbo Show ekran macerasına kısa bir ara verdi. 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi nedeniyle İbo Show bir eğlence programı olması nedeniyle yayınlanmayacak. İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar ekranda olacak.

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İbo Show'un yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yani 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

3SON BÖLÜM KONUKLARI

SON BÖLÜM KONUKLARI

İbo Show'un yayınlanan son bölümünde dev isimler bir araya gelmişti. İbo Show'a geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu.

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