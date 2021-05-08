İbo Show konukları neden açıklanmadı? İbo Show bu akşam yok mu? İşte 8 Mayıs yayın akışı
İbo Show konuklarının henüz açıklanmamış olması soru işaretlerine neden oldu. Her hafta birbirinden sevilen isimlerin konuk olduğu İbo Show en son 1 Mayıs Cumartesi günü izleyicilerle buluşmuştu. Peki, İbo Show konukları neden açıklanmadı? İbo Show bu akşam yok mu? İşte 8 Mayıs yayın akışı...
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İbo Show ekran macerasına kısa bir ara verdi. 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi nedeniyle İbo Show bir eğlence programı olması nedeniyle yayınlanmayacak. İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar ekranda olacak.
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İbo Show'un yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yani 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
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SON BÖLÜM KONUKLARI
İbo Show'un yayınlanan son bölümünde dev isimler bir araya gelmişti. İbo Show'a geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu.