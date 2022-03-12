İbo Show Konukları kimler? İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu üstlendiği ve şarkılar söylediği İbo Show her pazar konukları ile izleyenleri ekrana bağlamaya devam ediyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın devam ettirdiği İbo Show, 12 Mart 2022 Pazar akşamı yeni sezonun bölümüyle ekrana gelecek.