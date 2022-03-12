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İbo Show Konukları kimler? İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir gelenek haline gelen programı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. 27 Şubat Pazar günü 3. bölümüyle ekrana gelecek olan 'İbo Show'un konukları yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Peki, 'İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

1/3İbo Show Konukları kimler İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu üstlendiği ve şarkılar söylediği İbo Show her pazar konukları ile izleyenleri ekrana bağlamaya devam ediyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın devam ettirdiği İbo Show, 12 Mart 2022 Pazar akşamı yeni sezonun bölümüyle ekrana gelecek.

2/3İbo Show Konukları kimler İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım katılacak.

3/3İbo Show Konukları kimler İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

İbo Show’un yayınlanan son bölüm konukları arasında; Didem, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci yer aldı.

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