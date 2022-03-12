İbo Show Konukları kimler? İşte 13 Mart tarihli İbo Show konukları

İbrahim Tatlıses'in sunuculuğu üstlendiği ve şarkılar söylediği İbo Show her pazar konukları ile izleyenleri ekrana bağlamaya devam ediyor. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın devam ettirdiği İbo Show, 12 Mart 2022 Pazar akşamı yeni sezonun bölümüyle ekrana gelecek.
Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in de yer aldığı İbo Show'un yeni bölümüne; Seren Serengil, Bülent Serttaş, Altay ve Yeşim Salkım katılacak.
İbo Show’un yayınlanan son bölüm konukları arasında; Didem, Şafak Sezer, Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Ömer Danış, Şahin Kendirci ve Zeliha Kendirci yer aldı.