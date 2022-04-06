Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

İbo Show konukları kimler, hangi ünlüler var? 6 Nisan Çarşamba İbo Show'un bu akşamki konukları

#İbo Show#Program#Televizyon

İbo Show konukları yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman ile belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu yaptığı her çarşamba ekranlara gelen İbo Show 38. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Konuk misafirlerin seslendirdiği şarkılar ekran başındakileri adeta müziğe doyuracak. Ekran başındakilere keyifli anlar yaşatacak olan İbo Show saat 20:00’de başlayacak. Peki, bu hafta İbo Show konukları kimler, hangi ünlüler var? 6 Nisan Çarşamba İbo Show'un bu akşamki konukları ve yeni bölüm fragmanı.

1/4İbo Show konukları kimler, hangi ünlüler var 6 Nisan Çarşamba İbo Showun bu akşamki konukları

İbo Show bu hafta konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği program Star TV ekranlarında 6 Nisan Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşacak. Müzik dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı programda bu akşam da en güzel şarkılar seslendirilecke. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek, Kahtalı Mıçe yer alacak.

2/4İBO SHOWUN BU AKŞAMKŞ KONUKLARI KİMLER

İBO SHOW'UN BU AKŞAMKŞ KONUKLARI KİMLER?

Sevilen programda bu akşam Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek, Kahtalı Mıçe yer alacak.

3/4İbo Show konukları kimler, hangi ünlüler var 6 Nisan Çarşamba İbo Showun bu akşamki konukları

İbo Show’un yeni bölümü 6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.

4/4
Haberle ilgili daha fazlası:
#İbo Show#Program#Televizyon