İbo Show konukları kimler, hangi ünlüler var? 6 Nisan Çarşamba İbo Show'un bu akşamki konukları

İbo Show bu hafta konukları arasında birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Sunuculuğunu İbrahim Tatlıses’in üstlendiği program Star TV ekranlarında 6 Nisan Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşacak. Müzik dünyasının başarılı isimlerinin katıldığı programda bu akşam da en güzel şarkılar seslendirilecke. İbo Show’un bu haftaki konukları arasında Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek, Kahtalı Mıçe yer alacak.
Sevilen programda bu akşam Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Ürek, Kahtalı Mıçe yer alacak.
İbo Show’un yeni bölümü 6 Nisan 2022 Çarşamba akşamı saat 20:00’de ekrana gelecek.