İbo Show konukları kimler? 29 Mayıs bu akşamki İbo Show konukları açıklandı

İbo Show’un 29 Mayıs konukları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. Bu haftaki konuklar arasında Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural yer alıyor. İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda bu akşam yine müzik şöleni yaşanacak.