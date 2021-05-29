İbo Show konukları kimler? 29 Mayıs bu akşamki İbo Show konukları açıklandı
İbo Show konukları izleyenlerin gündemine geldi. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show da bu hafta birbirinden ünlü isimler geceye renk katacak. Star TV'de uzun yıllar sonra ekranlara geri dönen usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'de ünlü şarkıcılar izleyenleri müziğe doyuracak. İbo Show 29 Mayıs akşamı izleyici karşısına çıkacak. Peki, İbo Show konukları kimler? İşte, bu haftaki İbo Show konuklarının isimleri.
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İbo Show’un 29 Mayıs konukları arasında birbirinden ünlü isimler bulunuyor. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümleri her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. Bu haftaki konuklar arasında Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural yer alıyor. İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda bu akşam yine müzik şöleni yaşanacak.
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İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
29 Mayıs İbo Show konukları arasında bu akşam Burcu Güneş, Hakkı Bulut, Gökhan Tepe, Mine Koşan ve Vahdet Vural yer alacak.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.