İbo Show konukları kimler? 27 Mart İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu
İbo Show konukları belli oldu. Berat Kandili özel konsepti ile ekranlara gelecek olan İbo Show'da Sami Özer’in söylediği ilahilere İbrahim Tatlıses eşlik edecek. Star TV'de 27 Mart Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan İbo Show'da birbirinden ünlü isimler programa renk katacak. Her hafta adeta yıldızlar geçidine sahne olan İbo Show'da bu akşam değerli isimler yorumladıkları eserlerle ekran başındakilere keyifli anlara yaşatacak. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte, 27 Mart İbo Show'un bu akşamki konukları.
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İbo Show'un bu akşamki konukları arasından birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Bu hafta yayınlanacak olan İbo Show yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. Dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'da bu akşam Berat Kandili'ne özel gece yaşanacak. Konuklar arasında yer alan Hakan Mengüç ney üfleyerek programa renk katacak. Sami Özer ve Melihat Gülses de bu akşamki konular arasında yer alıyor
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İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
27 Mart İbo Show konukları arasında Sami Özer, Melihat Gülses, Orhan Hakalmaz, Hakan Mengüç ve Sümer Ezgü bulunuyor.
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Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.