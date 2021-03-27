Televizyon Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 19:07 | 27 Mart 2021 - 19:07

İbo Show konukları kimler? 27 Mart İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu

İbo Show konukları belli oldu. Berat Kandili özel konsepti ile ekranlara gelecek olan İbo Show'da Sami Özer’in söylediği ilahilere İbrahim Tatlıses eşlik edecek. Star TV'de 27 Mart Cumartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak olan İbo Show'da birbirinden ünlü isimler programa renk katacak. Her hafta adeta yıldızlar geçidine sahne olan İbo Show'da bu akşam değerli isimler yorumladıkları eserlerle ekran başındakilere keyifli anlara yaşatacak. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İşte, 27 Mart İbo Show'un bu akşamki konukları.