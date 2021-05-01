İbo Show konukları kimler? 1 Mayıs İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen İbo Show’a birbirinden ünlü isimler bu akşam da izleyenlere keyifli anlar yaşatacak. Dokuz yıl aradan sonra ekranlara geri dönen ve usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in sunduğu programda müzik dünyasının değerli sesleri yorumladıkları şarkılar ile ekran başındakileri adeta müziğe doyuracak. Star TV'de yayınlanan program saat 20:00’de başlıyor. Peki, İbo Show konukları kimler? İşte, 1 Mayıs İbo Show'un bu akşamki konukları hakkında bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
1 Mayıs İbo Show konukları arasında bu akşam da ünlü isimler ekranlara gelecek. Her Cumartesi seyircisini ekran başına toplayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses efsane şarkılarını seslendirecek. İbo Show'un yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olacak.
2
İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI BELLİ OLDU
İbo Show konukları arasında Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar bulunuyor. Ünlü isimler albümlerindeki yeni şarkılarını seslendirecek. Programın yayınlanan yeni bölüm fragmanında İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaşadığı aşklar konusunda da açıklama yaptığı görüldü.
3
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.