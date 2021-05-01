İbo Show konukları kimler? 1 Mayıs İbo Show'un bu akşamki konukları belli oldu

1 Mayıs İbo Show konukları arasında bu akşam da ünlü isimler ekranlara gelecek. Her Cumartesi seyircisini ekran başına toplayan İbo Show'da İbrahim Tatlıses efsane şarkılarını seslendirecek. İbo Show'un yeni bölümünde dev isimler bir araya gelecek. İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olacak.