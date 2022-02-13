'İbo Show' ekranlara geri dönüyor... 'İbo Show' konukları kimler?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
KDV indirimi nasıl yansıyacak İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlarKDV indirimi nasıl yansıyacak? İşte raflardaki eski ve yeni fiyatlar#KDV Oranı
80inci testi de pozitif Beynim artık her gün bana Muzaffer bugün öleceksin diyor80'inci testi de pozitif! "Beynim artık her gün bana 'Muzaffer bugün öleceksin' diyor"#İstanbul
Tanıyanlar da şaşkın Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla doluTanıyanlar da şaşkın! Bitcoin çiftinin hayatı birbirinden ilginç ayrıntılarla dolu#Bitcoin
84 yıl sonra aynı tarihi hata Macrona çok sert tepki84 yıl sonra aynı tarihi hata! Macron'a çok sert tepki#Ukrayna
CIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryoCIA tarih verdi... İşte masadaki 3 senaryo!#Rusya
Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındıHalil Falyalı cinayeti soruşturmasında yeni gelişme... Faysal Söylemez de gözaltına alındı#Halil Falyalı
Gelgit dalgaları hepsini yuttuGelgit dalgaları hepsini yuttu! #ENDONEZYA
YÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diyeYÖK Başkanı Özvar: Daha çok öğrenci tercih yapsın diye#Erol Özvar
İnsanlık tarihi baştan yazılacakİnsanlık tarihi baştan yazılacak!#Neandertal
Fırsatçı kiracılarFırsatçı kiracılar#Kiracı
Masadaki altılıya dair kısa kısa yorumlarMasadaki altılıya dair kısa kısa yorumlar#Muhalefet
Herkes onu konuşuyor... Bir grup genç kız tarafından kandırıldımHerkes onu konuşuyor... 'Bir grup genç kız tarafından kandırıldım''#RUSYA
AFAD Türkiye’nin afet risk haritasını çıkardı İşte alarm veren bölgelerAFAD Türkiye’nin afet risk haritasını çıkardı! İşte alarm veren bölgeler#AFAD
İtalyan mafyasında müzik Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor...İtalyan mafyasında müzik! Suç onlara bu şarkılarla sesleniyor... #Mafya
Okan Buruktan Galatasaray açıklaması Torrentin sözleşmesindeki tazminat detayı...Okan Buruk'tan Galatasaray açıklaması! Torrent'in sözleşmesindeki tazminat detayı...#Okan Buruk
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

'İbo Show' ekranlara geri dönüyor... 'İbo Show' konukları kimler?

#İbo Show#İbo Show Konukları#İbo Show Konukları

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in bir gelenek haline gelen programı İbo Show ekranlara geri dönüyor. Yeni sezonun ilk bölümüyle 13 Şubat Pazar günü ekrana gelecek olan 'İbo Show'un konukları yayınlanan tanıtımla duyuruldu. Peki, 'İbo Show' konukları kimler?

1/3İbo Show ekranlara geri dönüyor... İbo Show konukları kimler

Yıllardır bir klasik haline dönüşen İBO SHOW 13 Şubat Pazar 20.00'de STAR Tv 'de başlıyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve danslarıyla milyonları kendine hayran bırakan Oryantal Didem artık ‘İbo Show’ kadrosunda! İbo Show’un yeni yayın konukları merak ediliyor.

2/3İbo Show ekranlara geri dönüyor... İbo Show konukları kimler

Eski sezonda hafta birbirinden ünlü isimleri stüdyoda ağırlayan İbo Show 13 Şubat’tan itibaren yeniden ekranlarda olacak.

3/3İbo Show ekranlara geri dönüyor... İbo Show konukları kimler

Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, Didem ve Şafak Sezer'in konuk olduğu İbo Show, yeni sezonun ilk bölümüyle 13 Şubat Pazar 20.00'de Star'da!

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbo Show#İbo Show Konukları#İbo Show Konukları