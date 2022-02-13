'İbo Show' ekranlara geri dönüyor... 'İbo Show' konukları kimler?

Yıllardır bir klasik haline dönüşen İBO SHOW 13 Şubat Pazar 20.00'de STAR Tv 'de başlıyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve danslarıyla milyonları kendine hayran bırakan Oryantal Didem artık ‘İbo Show’ kadrosunda! İbo Show’un yeni yayın konukları merak ediliyor.