'İbo Show' ekranlara geri dönüyor... 'İbo Show' konukları kimler?

Yıllardır bir klasik haline dönüşen İBO SHOW 13 Şubat Pazar 20.00'de STAR Tv 'de başlıyor. Ünlü komedyen Şafak Sezer ve danslarıyla milyonları kendine hayran bırakan Oryantal Didem artık ‘İbo Show’ kadrosunda! İbo Show’un yeni yayın konukları merak ediliyor.
Eski sezonda hafta birbirinden ünlü isimleri stüdyoda ağırlayan İbo Show 13 Şubat’tan itibaren yeniden ekranlarda olacak.
Melek Mosso, Necati Şaşmaz, Yiğit Mahzuni, Hakan Taşıyan, Didem ve Şafak Sezer'in konuk olduğu İbo Show, yeni sezonun ilk bölümüyle 13 Şubat Pazar 20.00'de Star'da!