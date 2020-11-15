İbo Show 9 yıl sonra geri döndü. Stüdyoda duygusal anlar...

Uzun zamandır hazır olduğunu dile getiren sanatçı, "Valla aslında ben hazırdım ama dediğim gibi çalışmadık. Keşke şimdiye kadar şarkı söyleseydim. Ebru Gündeş bir gün bana dedi ki; İbrahim Bey mutlaka çalıştıracaksın. 'Neden' dedim, 'Çünkü çalışmayan demir pas tutar' dedi. Ben o iş başıma geldikten sonra şarkı söylemeye başladığımda si’den okuyorsam 'la' okuyorum, 'do' okuyorsam 'si' okuyorum. Öyle öyle çalıştıra çalıştıra yerine geldi sesim. Hakikaten baktım doğru söylüyor. Bir futbolcu 6 ay oynamazsa ne olur, top koşturabilir mi? Bu da ona benziyor. Bir futbolcu 35 yaşına kadar oynayabilir ama şarkıcı 75 yaşına kadar söyler. Benim de 10 senem var" diyerek, 75 yaşına kadar şarkı söyleyeceğini belirtti.