İbo Show 9 yıl sonra geri döndü. Stüdyoda duygusal anlar...
Bir döneme damgasını vuran İbo Show yıllar sonra kaldığı yerden yeniden TV'de... Sibel Can, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Deniz Seki ve Kutsi'yi ağırlayan İbrahim Tatlıses 'Haydi Söyle' şarkısıyla geceye damgasını vurdu. 9 yıl aradan sonra geri dönen İbo Show'da zaman zaman eğlenceli zaman zaman duygusal anlar yaşandı. İşte İbo Show'da öne çıkanlar...
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Bir zamanların efsane programı İbo Show uzun yılların ardından yeniden ekranlara geldi. Programda birbirinden ünlü konuklar yer aldı.
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Programın ilk bölümünde konuklar Kutsi ve Deniz Seki'ydi. Ancak bu isimler tesadüfi olarak çağrılmadı.
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İbrahim Tatlıses'in silahlı saldırıya uğradığı 14 Mart 2011 yılında son konukları Deniz Seki ve Kutsi olmuştu.
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Elbisesi ve şarkılarıyla geceye damga vuran Sibel Can sosyal medyaya damga vurdu.
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İbrahim Tatlıses'in ilk şarkısı ise 'Haydi Söyle' oldu.
Sesinin ve enerjisinin yerinde olduğu gözlenen İmparator'un ilk şarkısı çok konuşuldu.
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"10 SENEDEN BERİ AÇ BIRAKTIN BİZİ, EVİ ARABAYI SATTIK"
İbo'nun orkestrasıyla diyaloğu ise herkesi güldü. Tatlıses, çok sevilen şarkılarından birkaçını sevenleri için söyledi. Şarkının ardından izleyenlere dönerek "Güzel miydi?" diye soran İbrahim Tatlıses'e cevap ise kendi orkestrasından geldi.
Orkestranın "10 seneden beri aç bıraktın bizi, evi arabayı sattık. Madem okuyorsun, niye söylemiyorsun" diyerek söz aldığı tatlı isyana İbrahim Tatlıses de 'sürünün oğlum sürünün' esprisiyle cevap verdi.
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GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI İbrahim Tatlıses, 10 yıl aradan sonra 'İbo Show' programıyla ekranlara döndü. İmparator, Star TV'de yayınlanan programın yapımcısı Polat Yağcı’nın Balmumcu’daki ofisinde basın mensuplarıyla bir araya gelmişti. Tatlıses'in dikkat çeken açıklamaları şöyle:
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"İSTEDİĞİM NAMELERİ YAPAMIYORUM"
Sesiyle ilgili, "Söylüyor muyum söylüyorum ama biraz bu tembelleşmiş, onu çalıştırmaya başladım. 'Paslanmaz demir pas tutmaz derler' ya bu pas tutmuş. Çünkü istediğim nameleri yapamıyorum. İnsanların beklediği nameleri yapamam. Name meraklısıyım ben tuzu biberi koymazsan olmaz illa içinde isot olacak" şeklinde konuştu.
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Uzun zamandır hazır olduğunu dile getiren sanatçı, "Valla aslında ben hazırdım ama dediğim gibi çalışmadık. Keşke şimdiye kadar şarkı söyleseydim. Ebru Gündeş bir gün bana dedi ki; İbrahim Bey mutlaka çalıştıracaksın. 'Neden' dedim, 'Çünkü çalışmayan demir pas tutar' dedi. Ben o iş başıma geldikten sonra şarkı söylemeye başladığımda si’den okuyorsam 'la' okuyorum, 'do' okuyorsam 'si' okuyorum. Öyle öyle çalıştıra çalıştıra yerine geldi sesim. Hakikaten baktım doğru söylüyor. Bir futbolcu 6 ay oynamazsa ne olur, top koşturabilir mi? Bu da ona benziyor. Bir futbolcu 35 yaşına kadar oynayabilir ama şarkıcı 75 yaşına kadar söyler. Benim de 10 senem var" diyerek, 75 yaşına kadar şarkı söyleyeceğini belirtti.
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"KANKA MANKA YOK"
'İmparator', yaşadığı silahlı saldırı sonrası dostları ile yaşadığı kırgınlar hakkında, "Diyorlar ya 'sen benim kankamsın'. Ne kanka ayağı, kanka manka yok. Birini arıyorum, 'acaba para mı isteyecek?'. Ben kimseden para istedim mi; istemem, ölüm de çıksa istemem, aç da kalsam istemem. Herkes benden istiyor. Çalışmıyorum, yine istiyorlar. Ama bazı dostlarıma kırılmışım” dedi.
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“Maddi zorluk çektiniz mi bu dönemde?” sorusuna Tatlıses, "Yok, çünkü biriktirirdim. İyi ekersen iyi biçersin, ben iyi ektim. Ama bir şeye üzülüyorum. Telif haklarıma el koymuşlar haksız yere, ayıp denen bir şey var. Bana 'Namusuma şerefime ben dostumun malına göz koymam' diyen ilk adam, hacizi onlar koydular. Ama ölüp gitti şimdi ne olacak?” şeklinde konuştu.
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"CEM YILMAZ ARADI"
Komedyen Cem Yılmaz’ın 'İbo Show'a katılmak için kendisini aradığını söyleyen Tatlıses, "Önceki gün Cem Yılmaz beni arıyor, o kadar mutlu etti ki, 'abi ben koşarak gelirim' dedi. Böyle bir şey yok, böyle candan anlatan insan yok. Hülya Avşar da öyle Sibel Can da" ifadelerini kullandı.
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Şarkıcı Hakan Altun’un, Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu sabah programına katılmaması, daha sonra 'İbo Şov'a gelmesiyle ilgili ise Tatlıses, “Hakan Altun bana gelmesin, nereye gitsin? Demet bana gelmesin, nereye gitsin?" dedi.