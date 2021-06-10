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GeriGündem İBB'nin hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili yeni gelişme! O müdürün memurluktan ihracı istendi
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Akif ÖZDEMİR- Sedat İSKENDEROĞLU/HATAY, (DHA)-
Haber Giriş: 10 Haziran 2021 - 11:46 | 

İBB'nin hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili yeni gelişme! O müdürün memurluktan ihracı istendi

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Belediyesi'nin, İBB'nin hibe ettiği kayıp 99 atla ilgili, 'görevinde ihmal ve basında atlarla ilgili belgelerin yer alması' nedeniyle hakkında soruşturma açtığı Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız'ın memurluktan çıkarılması istendi. 8 iş günü içinde savunması istenen Yıldız'ın 'memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelikte ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak' suçunu işlediği iddia edildi.

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