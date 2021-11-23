İBB bursu ne zaman ödenecek? İşte İBB 2021 burs ödemelerinde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversitelilere maddi destekte bulunuyor. Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı. Şimdi ise ödemeler gündemde. Peki, İBB bursu ne zaman ödenecek?
İBB'nin eğitim desteği sonuçları ilan edildi. 2021-2022 eğitim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin birinci taksidi için tarih, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, İBB 2021 burs ödemelerinde son durum...