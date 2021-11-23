MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriİBB bursu ne zaman ödenecek? İşte İBB 2021 burs ödemelerinde son durum
GeriGündem İBB bursu ne zaman ödenecek? İşte İBB 2021 burs ödemelerinde son durum
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 10:17 | 

İBB bursu ne zaman ödenecek? İşte İBB 2021 burs ödemelerinde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversitelilere maddi destekte bulunuyor. Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı. Şimdi ise ödemeler gündemde. Peki, İBB bursu ne zaman ödenecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
İBB'nin eğitim desteği sonuçları ilan edildi. 2021-2022 eğitim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin birinci taksidi için tarih, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, İBB 2021 burs ödemelerinde son durum...
2
3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksidi, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak.
3
Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi