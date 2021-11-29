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Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 08:50 | 

İBB bursu ne zaman ödenecek? İşte 2021 İBB burs ödemelerinde son bilgiler

İBB'nin eğitim desteği sonuçları ilan edildi. 2021-2022 eğitim yılında 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteği almaya hak kazandı. Eğitim desteğinin birinci taksidi için tarih, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, İBB bursu ne zaman ödenecek?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında, ihtiyaç sahibi üniversitelilere maddi destekte bulunuyor. Bu yıl, 5-22 Ekim tarihleri arasında alınan başvurular sonuçlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 51 bin 890 üniversiteli eğitim desteğini almaya hak kazandı. Şimdi ise ödemeler gündemde. İşte, 2021 İBB burs ödemelerinde son bilgiler...
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3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksidi, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak.
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Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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