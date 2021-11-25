İBB bursları ne zaman yatacak? İBB burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular ardından İBB burs başvuru sonuçları online sistem üzerinden paylaşıldı. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burslar 3 farklı tarihte yatırılacak. Peki, İBB bursunun ilk taksiti ne zaman yatacak?
İBB burs başvuru sonuçları 22 Kasım gecesi erişime açıldı. Açıklamalara göre İBB tarafından 2021'de 51 bin 890 üniversiteli öğrenci burs imkanından faydalanacak. İBB bursundan faydalanacak öğrenciler şimdi burs ücretinin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor.