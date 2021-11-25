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Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 16:33 | 

İBB bursları ne zaman yatacak? İBB burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları 5-22 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Başvurular ardından İBB burs başvuru sonuçları online sistem üzerinden paylaşıldı. Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burslar 3 farklı tarihte yatırılacak. Peki, İBB bursunun ilk taksiti ne zaman yatacak?

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İBB burs başvuru sonuçları 22 Kasım gecesi erişime açıldı. Açıklamalara göre İBB tarafından 2021'de 51 bin 890 üniversiteli öğrenci burs imkanından faydalanacak. İBB bursundan faydalanacak öğrenciler şimdi burs ücretinin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor.
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Öğrenci başı yıllık 3 bin 200 TL olarak belirlenen burslar 3 farklı tarihte yatırılacak. Ödemeler 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.
3İBB BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK

İBB BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

İBB burslarının ilk taksit ödemeleri aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.
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