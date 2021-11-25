İBB bursları ne zaman yatacak? İBB burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı

İBB burs başvuru sonuçları 22 Kasım gecesi erişime açıldı. Açıklamalara göre İBB tarafından 2021'de 51 bin 890 üniversiteli öğrenci burs imkanından faydalanacak. İBB bursundan faydalanacak öğrenciler şimdi burs ücretinin hesaplara yatırılacağı tarihi merak ediyor.