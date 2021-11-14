İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İBB burs başvurusunda son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı' adıyla İstanbullu lisans öğrencilerine yıllık burs yardımında bulunacak. Söz konusu burslar için başvuru süreci tamamlandı. Gözler şimdi İBB burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağında. Peki, İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İBB, öğrencilere üç parça halinde toplamda 3.200 TL burs yardımında bulunacak. Başvuruların bitmesinin ardından şimdi ise sonuçlar hakkındaki araştırmalar hız kazandı. İşte, İBB burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...
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Öğrencilere 1200 + 1000 + 1000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak. Henüz İBB burs sonuçları açıklanmadı.
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İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.
Öte yandan başvuru güncelleme işlemi devam ediyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Genç Üniversiteli, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim desteğimiz için başvurularımız sona erdi. Başvuru güncellemek için giriş yapabilirsiniz.’ denildi.