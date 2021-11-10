İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçlarında son durum

İBB BURSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba vefat hâlinde yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



Normal öğrenim döneminin içerisinde eğitimine devam ediyor olmak,



Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak,



Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,



Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,



Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.