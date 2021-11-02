İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...
İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) burs sonuçları için büyük heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz ay başvuruları tamamlanan İBB bursuna başvuruda bulunan öğrenciler şimdi sonuç tarihine odaklandı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB burs başvuru sonuçlarında son durum...
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İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı. Kasım ayına girmemizle birlikte İBB burs sonuçları araştırması artış gösterdi. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanır, sonuçlar nereden öğrenilir?
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İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İBB burs sonuçları 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Sisteme giriş yaptıktan sonra burstan yararlanıp, yararlanılmayacağı ekranda belirtilecek.
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İBB burs sonuçları ile ilgili herhangi bir tarih henüz duyurulmadı. Resmi açıklama https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/ adresinden yapılacak.
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İBB BURSU İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğrencinin kendisinin ya da ailesinin/anne-baba vefat hâlinde yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Normal öğrenim döneminin içerisinde eğitimine devam ediyor olmak,
Önlisans ya da lisans öğrencisi olmak,
Gelir durumu bakımından maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için sene sonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 veya 4 üzerinden 2,00 olması,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak.