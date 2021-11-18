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Haber Giriş: 18 Kasım 2021 - 08:45 | 

İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli burs sürecinde son durum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) genç üniversiteli burs başvuruları için verilen süre doldu. Burs başvuru işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren üniversite öğrencilerinin başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte İBB Genç Üniversiteli burs sürecinde son durum

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İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç beklentisi de arttı. İBB burs başvuruları, İBB'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanacak.

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İBB burs başvuru tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak geçen yıl da ekim ayında alınan burs başvurularının sonuçları 10 Kasım'da belli olmuştu.
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3İBB BURS BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

İBB BURS BAŞVURUSU DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.

Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.

Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

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