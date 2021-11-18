İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB Genç Üniversiteli burs sürecinde son durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) genç üniversiteli burs başvuruları için verilen süre doldu. Burs başvuru işlemlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren üniversite öğrencilerinin başvuru telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte İBB Genç Üniversiteli burs sürecinde son durum
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İBB burs başvuruları 5-22 Ekim 2021 tarihleri arasında alındı. Başvuru sürecinin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesi nedeniyle öğrencilerin sonuç beklentisi de arttı. İBB burs başvuruları, İBB'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanacak.