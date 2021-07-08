Hz. Mevlana sözleri- Mevlana'nın en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri

Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol



Şefkat ve merhamette güneş gibi ol



Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol



Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol



Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol



Hoşgörülülükte deniz gibi ol



Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol!