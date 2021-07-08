Hz. Mevlana sözleri- Mevlana'nın en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri
Mevlana Celaleddin-i Rumi, yüzyıllardır hoşgörüsü ile bilinen bir din bilginidir. Hz. Mevlana’nın sözleri her birimize örnek olmuş, geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. İşte, hemen her yerde karşımıza çıkan en güzel, en hoşgörülü ve anlamlı Mevlana’nın resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri…
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1
Mevlana Celaleddin-i Rumi, 13. yüzyılda yaşamış şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıftır. Kaynaklara göre 30 Eylül 1207 yılında Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. 17 Aralık 1273 yılında ise vefat etmiştir. Ancak vefatının ardından da söylemiş olduğu sözler günümüze kadar gelmeyi ve insanlara yol göstermeyi başarmıştır. Hz. Mevlana’nın en çok karşımıza çıkan sabır, aşk ve sevgiyi anlatan sözleri ise şu şekilde;
2
Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın...
3
Kendini küçük görmeyi bırak. Sen yürüyen evrensin.
4
Kapı ardına kadar açıkken neden hapishanede kalırsın?
5
Edepli edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder.
6
Senin görevin aşkı aramak değil, ancak onunla aranda kurduğun engelleri aramak ve bulmaktır.
7
Kusur bulmak için bakma birine,
Bulmak için bakarsan bulursun,
Kusur örtmeyi marifet edin kendine.
İşte o zaman kusursuz olursun.
8
Yanlış ve doğru hakkındaki fikirlerimizin ötesinde bir alan var. Sizinle orada buluşacağım. Ruh, çimenlerin arasına uzandığında, dünyanın doğru-yanlış fikirlerinize ihtiyacı olmadığını göreceksiniz.
9
Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol
Hoşgörülülükte deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol!
10
Bırak sular durulsun, o zaman ay ve yıldızların yansımasını kendi varlığının aynasında göreceksin.
11
Dün akıllıydım dünyayı değiştirmek istedim;
Bugün ise bilgeyim,
Kendimi değiştirdim.
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Üzülme, kaybettiğin her şey başka bir surette bir gün mutlaka geri döner.
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14
Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.