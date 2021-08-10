Hz. Ali sözleri- Hz. Ali'nin en güzel resimli, kısa ve uzun olan adalet, zulüm, iyilik, dost ve evlilik konulu sözleri (2021)

Zulüm ve adaletsizliğe karşı adeta sözleriyle mücadele eden Hz. Ali, hayata dair haksızlık, adalet, sabır barındıran sözlerle günümüzde de çoğumuza yol göstermiştir. Her zaman aklınızın bir köşesinde olan ve paylaşabileceğiniz en güzel resimli, kısa ve uzun olan adalet, zulüm, iyilik, dost ve evlilik konulu Hz. Ali sözleri sizlerle…