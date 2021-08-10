Hz. Ali sözleri- Hz. Ali'nin en güzel resimli, kısa ve uzun olan adalet, zulüm, iyilik, dost ve evlilik konulu sözleri (2021)
Hz. Ali’nin özellikle adalet, iyilik ve dostlukla ilgili sözleri geçmişten günümüze kadar ulaşmış en değerli hazinelerdendir. İnsanın benliğini, dünyaya ve ahirete bakış açısını etkileyen, düşündüren etkileriyle cesurca mücadele etmiş bir peygamber, en önemlisi de insan olarak ön plana çıkmaktadır. Tüm bunlara bir kez daha tanıklık edebileceğiniz Hz. Ali'nin en güzel resimli, kısa ve uzun olan adalet, zulüm, iyilik, dost ve evlilik konulu sözlerini paylaşıyoruz.
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1
Zulüm ve adaletsizliğe karşı adeta sözleriyle mücadele eden Hz. Ali, hayata dair haksızlık, adalet, sabır barındıran sözlerle günümüzde de çoğumuza yol göstermiştir. Her zaman aklınızın bir köşesinde olan ve paylaşabileceğiniz en güzel resimli, kısa ve uzun olan adalet, zulüm, iyilik, dost ve evlilik konulu Hz. Ali sözleri sizlerle…
2
Ey insan; senin için dün geçmiştir...
3
Güzel bir karakter, güzel bir yüzden daha uzun ömürlüdür...
4
Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur.
5
Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum.
6
Fırsat karınca yürüyüşü ile gelir, yıldırım hızı ile gider!
7
Kendisine edep yüklenen kimsenin kötülükleri azalır.
8
Yapman gereken hayırlı, yararlı işleri yarına bırakma. Bakarsın yarın olur da, sen olmazsın.
Şu iki insanı asla unutmayın. İhtiyaç anında yanınızda olanı, zor zamanda yalnız bırakanı.
11
Sana kızdığı halde, bir kötülükte bulunmayan insanı kendine arkadaş edin. Çünkü öfke insanın ahlakını ortaya çıkarır.
12
Gönülleriniz bir olmadıktan sonra sayıca çok olmanın bir anlamı yoktur.
13
Ayıbın en büyüğü, sende olan bir ayıpla başkasını kınamandır.
14
Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma. Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur.
15
Dünyada iki kişinin rızasını almakta hırslı ol: Annen ve Baban.
16
Fazla yemek ve yemek üstüne yemekten kaçının. Zira fazla yiyen kimse fazla hasta olur.
17
İki yüzlü çıkarcı insanlardan uzak durmak çok zordur. Onlar yapmacık sevgilerini gösterip içlerinde kötülüğü saklarlar. Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.
18
Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur.Onları hoşnut tuttuğun sürece sana sevgi duyarlar ve sen bir şeyler verdikçe mutlu olurlar.
19
Fasık ve günahkar kimselerle arkadaş olmaktan kaçın, çünkü kötülük kötülüğe kavuşur.
20
Sabır iki türlüdür; istemediğin, hoşlanmadığın şeye sabretmek ve sevdiğin, istediğin şeye sabretmek.