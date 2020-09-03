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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Eylül 2020 - 13:53 | 

Huzursuz ruhum sakinleşti

Her ne kadar koronavirüs nedeniyle biraz gecikse de birçok kişi yaz tatiline çıktı bu yıl da. Elbette ünlüler de dahil.

Instagram

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Bütün tatilciler gibi ünlüler de gittikleri yerlerde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte kendi sayfalarında yer verdikleri pozlarıyla ünlülerin tatillerinden görüntüler.

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En çok paylaşım yapan ünlülerden biri model Alessandra Ambrosio. İki çocuk annesi model, bir süredir kızının doğum günü için gittiği Maldivler'de tatilini sürdürüyor.

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39 yaşındaki Ambrosio, paylaşımlarında bir "okyanus bağımlısı" olduğunu belirterek, okyanusun "huzursuz ruhunu sakinleştirdiğini" belirtiyor.

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Ambrosio, bu sıralarda çok sık tatil paylaşımları yapıyor.

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Nicole Scherzinger sevgilisi Thom Evans ile birlikte tatilini sürdürüyor.

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Onun fotoğraflarını da Evans çekiyor.

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Daisy Lowe, sevgilisiyle çıktığı tatilden bu paylaşımı yaptı.

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54'üncü yaşını Mykonos'ta kutlayan Salma Hayek'in paylaşımlarından biri.

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Eva Longoria'nın gün batımı pozu.

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Demi Rose Mawby, İspanya'da hem tatil hem çekim yapıyor. Zaman zaman da çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

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Emily Ratajkowski'nin kumsal pozu.

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Scout Willis, annesi Demi Moore'un evinin yakınlarındaki gölette serinledi.

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Model Joan Smalls da tatilini sürdüren ünlülerden. Bu da sosyal medya paylaşımlarından biri.

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Tina Kunakey'in Capri tatilinden bir paylaşım.

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Ireland Baldwin, sevgilisi Corey Harper ile birlikte böyle serinledi.

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