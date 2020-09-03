Huzursuz ruhum sakinleşti

Bütün tatilciler gibi ünlüler de gittikleri yerlerde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. İşte kendi sayfalarında yer verdikleri pozlarıyla ünlülerin tatillerinden görüntüler.En çok paylaşım yapan ünlülerden biri model Alessandra Ambrosio. İki çocuk annesi model, bir süredir kızının doğum günü için gittiği Maldivler'de tatilini sürdürüyor. 39 yaşındaki Ambrosio, paylaşımlarında bir okyanus bağımlısı olduğunu belirterek, okyanusun huzursuz ruhunu sakinleştirdiğini belirtiyor. Ambrosio, bu sıralarda çok sık tatil paylaşımları yapıyor. Nicole Scherzinger sevgilisi Thom Evans ile birlikte tatilini sürdürüyor.Onun fotoğraflarını da Evans çekiyor. Daisy Lowe, sevgilisiyle çıktığı tatilden bu paylaşımı yaptı. 54'üncü yaşını Mykonos'ta kutlayan Salma Hayek'in paylaşımlarından biri. Eva Longoria'nın gün batımı pozu. Demi Rose Mawby, İspanya'da hem tatil hem çekim yapıyor. Zaman zaman da çekilen pozlarını sosyal medya sayfasından paylaşıyor. Emily Ratajkowski'nin kumsal pozu. Scout Willis, annesi Demi Moore'un evinin yakınlarındaki gölette serinledi. Model Joan Smalls da tatilini sürdüren ünlülerden. Bu da sosyal medya paylaşımlarından biri. Tina Kunakey'in Capri tatilinden bir paylaşım. Ireland Baldwin, sevgilisi Corey Harper ile birlikte böyle serinledi.