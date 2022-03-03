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Hüseyin Elmalıpınar kimdir, neden öldü? İşte Hüseyin Elmalıpınar 'ın yer aldığı diziler

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Ezel, Kolpaçino gibi çok projelerde rol alan usta oyuncu Hüseyin Elmalıpınar'dan acı haber geldi. İlk belirlemelere göre kalp krizinden vefat eden Elmalıpınar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Vefat haberi ardından Hüseyin Elmalıpınar'ın hayatında dair bilgiler ve diziler merak konusu oldu. Peki, Hüseyin Elmalıpınar kimdir?

1/3Hüseyin Elmalıpınar kimdir, neden öldü İşte Hüseyin Elmalıpınar ın yer aldığı diziler

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza attı.

2/3Hüseyin Elmalıpınar kimdir, neden öldü İşte Hüseyin Elmalıpınar ın yer aldığı diziler

2009 yılında Kolpaçino filminde, Hüseyin adındaki bir kabadayıyı oynadı. 2005-2007 yılları arasında yayınlanan Acı Hayat dizisinde, önce "Terzi"nin, daha sonra "Mehmet Kosovalı"nın sağ kolu olan "Numan" karakterini canlandırmanın yanı sıra bir çok dizi ve filmde rol aldı.

3/3Hüseyin Elmalıpınar kimdir, neden öldü İşte Hüseyin Elmalıpınar ın yer aldığı diziler

İstanbul Şişli’de ikamet eden Hüseyin Elmalıpınar 3 Mart 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin konuyla ilgili çalışması sürüyor.

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