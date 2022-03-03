Hüseyin Elmalıpınar kimdir, neden öldü? İşte Hüseyin Elmalıpınar 'ın yer aldığı diziler

Hüseyin Elmalıpınar 23 Mart 1971 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan oyuncu, sahnenin alaylı oyuncularındandır. Tiyatroya Ankara Ekin Tiyatrosu'nda başladı. İlk olarak Çiçek Taksi dizisi ile ekranlarda izlediğimiz oyuncu 2007 yılında yayınlanan Kutsal Damacana filminde ufak bir rol almasına rağmen unutulmayacak bir repliğe imza attı.