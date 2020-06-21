MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHürriyet ve TikTok işbirliğinde gerçekleşen #babamgibi challange’ından renkli kareler
GeriGündem Hürriyet ve TikTok işbirliğinde gerçekleşen #babamgibi challange’ından renkli kareler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 15:22,

Hürriyet ve TikTok işbirliğinde gerçekleşen #babamgibi challange’ından renkli kareler

Babalar Günü’ne özel TikTok ve Hürriyet işbirliğinde gerçekleşen #babamgibi challange’ında birbirinden renkli videolar paylaşıldı. Kullanıcıların babaları gibi poz verdiği, babalarına benzedikleri, babalarıyla eski pozlarını canlandırdıkları bu keyifli anların bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Sen de, bu akıma katılmak için TikTok’ta babana benzediğin videonu çek “#babamgibi” hashtagi ile paylaş. Hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news
2
Abone Olgoogle-news

@hurriyetcomtr

Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu çek “##babamgibi” hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet

♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher

3
Abone Olgoogle-news

@bedirhansoral

BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN👻 ##babamgibi

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

4
Abone Olgoogle-news

@hurriyetcomtr

Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu çek “##babamgibi ” hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet

♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher

5
Abone Olgoogle-news

@1lupen3

Başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın “Babalar Günü” kutlu olsun❤️##babamgibi ##keşfet

♬ orijinal ses - _helbestwan

6
Abone Olgoogle-news

@egeyasar

En sevdiğim süper kahraman, rol modelim babalar günün kutlu olsun 🤗 ##babamgibi

♬ Hot Nigga (Bonus) - Jahlil Beats

7
Abone Olgoogle-news

@birtutku

Benim aşkım babam babalar günün kutlu olsuunn ❤️ instagram - birtutku ##babalargünü ##babamgibi ##keşfet ##fyp ##keşfetal

♬ Baksana Talihe - Göksel

8
Abone Olgoogle-news

@leylamys

Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu Çek “##babamgibi’’ hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet

♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher

9
Abone Olgoogle-news

@marechalmura

12 yıl sonra biz, aynı biz - 12 Years after my son and me are same##oldpictures ##iamjustakid ##galatasaray ##galatasaraylıyız##fyp

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

10
Abone Olgoogle-news

@ezgiben_

##family

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

11
Abone Olgoogle-news

@fatmanurbc

##babalargünü ##fathersday ❤️

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

12
Abone Olgoogle-news

@savas_ylmz

en güzel duygudur aile olmak😘😍##babalarveçocukları ##iskovebabası ##iştebenimailem

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

13
Abone Olgoogle-news

@maviblue08

##babamgibi Babama benziyormuyum diye sormama gerek yok sanırım , Mekanı cennet olsun💙🙏##teamezgizem ##ttyetenek ##fyp

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

14
Abone Olgoogle-news

@hicranozcannnn

Babam gibi ♥️##akustiksöyle ##babamgibi##yazmodası##babalargününüzkutluolsun##baksanatalihe##keşfet##keşfettenbeğen ##banana

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

15
Abone Olgoogle-news

@batuhan55seen

Babama bakın ksjsjsx ##keşfet ##keşfetbeni ##fyp ##babamm

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

16
Abone Olgoogle-news

@dogaerdgnn

Onun saçları gitti benimkiler geldi ahahshshxsh ##kesfet ##fyp

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

17
Abone Olgoogle-news

@sebnemkizil9

##foryou ##öneçıkar ##fyp ##keşfet ##foryoupage ##family ##imjustakid ##challenge ##trend ##trending

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

18
Abone Olgoogle-news

@soilerrr

Babaciğim ❤️🤲🏼

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

19
Abone Olgoogle-news

@ahmdemir0721

22 Yıl Önce 😄🌊 ##greenscreen ##driplets ##triplets ##fyp ##foryou ##yeşilekran

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

20
Abone Olgoogle-news

@ezgiben_

Biraz büyümüşüm ##family

♬ I'm Just a Kid - Simple Plan

21
Abone Olgoogle-news

@nurraytekinnn

babalar günün kutlu olsun 🖤 ##babamgibi ##babalargünü

♬ Hot Nigga (Bonus) - Jahlil Beats

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi