Hürriyet ve TikTok işbirliğinde gerçekleşen #babamgibi challange’ından renkli kareler
Babalar Günü’ne özel TikTok ve Hürriyet işbirliğinde gerçekleşen #babamgibi challange’ında birbirinden renkli videolar paylaşıldı. Kullanıcıların babaları gibi poz verdiği, babalarına benzedikleri, babalarıyla eski pozlarını canlandırdıkları bu keyifli anların bir kısmını sizlerle paylaşıyoruz. Sen de, bu akıma katılmak için TikTok’ta babana benzediğin videonu çek “#babamgibi” hashtagi ile paylaş. Hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala!
@hurriyetcomtr
Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu çek “##babamgibi” hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet ♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher
Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu çek “##babamgibi” hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher
@bedirhansoral
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN👻 ##babamgibi ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
BABALAR GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN👻 ##babamgibi♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@hurriyetcomtr
Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu çek “##babamgibi ” hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet ♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher
Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu çek “##babamgibi ” hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher
@1lupen3
Başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın “Babalar Günü” kutlu olsun❤️##babamgibi ##keşfet ♬ orijinal ses - _helbestwan
Başta kendi babam olmak üzere tüm babalarımızın “Babalar Günü” kutlu olsun❤️##babamgibi ##keşfet♬ orijinal ses - _helbestwan
@egeyasar
En sevdiğim süper kahraman, rol modelim babalar günün kutlu olsun 🤗 ##babamgibi ♬ Hot Nigga (Bonus) - Jahlil Beats
En sevdiğim süper kahraman, rol modelim babalar günün kutlu olsun 🤗 ##babamgibi♬ Hot Nigga (Bonus) - Jahlil Beats
@birtutku
Benim aşkım babam babalar günün kutlu olsuunn ❤️ instagram - birtutku ##babalargünü ##babamgibi ##keşfet ##fyp ##keşfetal ♬ Baksana Talihe - Göksel
Benim aşkım babam babalar günün kutlu olsuunn ❤️ instagram - birtutku ##babalargünü ##babamgibi ##keşfet ##fyp ##keşfetal♬ Baksana Talihe - Göksel
@leylamys
Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu Çek “##babamgibi’’ hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet ♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher
Babalar Günü’ne özel babana benzediğin videonu Çek “##babamgibi’’ hashtagi ile paylaş. hurriyet.com.tr’de yayınlanma şansını yakala! ##hurriyet♬ CRUISING SAILOR - Fridolin Walcher
@marechalmura
12 yıl sonra biz, aynı biz - 12 Years after my son and me are same##oldpictures ##iamjustakid ##galatasaray ##galatasaraylıyız##fyp ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
12 yıl sonra biz, aynı biz - 12 Years after my son and me are same##oldpictures ##iamjustakid ##galatasaray ##galatasaraylıyız##fyp♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@savas_ylmz
en güzel duygudur aile olmak😘😍##babalarveçocukları ##iskovebabası ##iştebenimailem ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
en güzel duygudur aile olmak😘😍##babalarveçocukları ##iskovebabası ##iştebenimailem♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@maviblue08
##babamgibi Babama benziyormuyum diye sormama gerek yok sanırım , Mekanı cennet olsun💙🙏##teamezgizem ##ttyetenek ##fyp ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
##babamgibi Babama benziyormuyum diye sormama gerek yok sanırım , Mekanı cennet olsun💙🙏##teamezgizem ##ttyetenek ##fyp♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@batuhan55seen
Babama bakın ksjsjsx ##keşfet ##keşfetbeni ##fyp ##babamm ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
Babama bakın ksjsjsx ##keşfet ##keşfetbeni ##fyp ##babamm♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@dogaerdgnn
Onun saçları gitti benimkiler geldi ahahshshxsh ##kesfet ##fyp ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
Onun saçları gitti benimkiler geldi ahahshshxsh ##kesfet ##fyp♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@soilerrr
Babaciğim ❤️🤲🏼 ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
Babaciğim ❤️🤲🏼♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@ezgiben_
Biraz büyümüşüm ##family ♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
Biraz büyümüşüm ##family♬ I'm Just a Kid - Simple Plan
@nurraytekinnn
babalar günün kutlu olsun 🖤 ##babamgibi ##babalargünü ♬ Hot Nigga (Bonus) - Jahlil Beats
babalar günün kutlu olsun 🖤 ##babamgibi ##babalargünü♬ Hot Nigga (Bonus) - Jahlil Beats