Hürriyet Gaziantep Ekonomi Zirvesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Başkanı Fikret Kileci, Eylül ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştıklarını ifade edip, “Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir rekora imza attı. Bölge, bir önceki yılın Eylül ayına göre ihracatını %23 oranında artırarak 1 milyar 99 milyon 879 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep için ise %22’lik artış ile 927 milyon 947 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Bölgemiz ve Gaziantep tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İhracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum, bu gurur verici tablo için her birine şükranlarımı sunuyorum. Sıkıntılarımızdan biri ara eleman eksikliği. Lojistik konusunda kara yolu dışındaki alternatiflere yoğunlaşmalıyız. Bu çok önemli. Sanayi envanterimizi ciddi anlamda çıkarmamız” diye konuştu.



Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, en büyük sıkıntılarından birinin ara eleman olduğunu ifade ederek, Meslek edinme kurslarının önemli olduğunu fakat bunu özellikle ailelere iyi anlatmak gerektiğini vurguladı. Ünverdi, “Ülkemizin çıkışı kendi gençlerimizi eğitmekle olacak. Mesleki eğitim merkezi doğru tercih ama ailelere anlatmamız lazım. Sanayide bu gençlere ihtiyacımız var. Diploma çalışmaz işi bilmek lazım. Teori ile pratiği biraraya getirmemiz gerek. 11 AR-GE merkezi Gaziantep’e yakışmıyor sayıyı arttırmalıyız. Gaziantep’te sektörlere özel teşvikler verilmesi lazım. Her şeyi devletten de beklememek gerek. Kadınlarımızla kolkola gitmeliyiz. Bir hanenin normal geçirebilmesi için iki kişinin çalışması gerekiyor. Kadın Girişimciler kurslarımız dolu ve müthiş başarı hikayeleri çıkıyor. Teşvik yok, kamu yatırımları yok buna rağmen rekorlar var. Bu özel sektörün gücü ve ortak akıl ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.



Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, gelecekte en büyük riskin enerji olduğuna dikkat çekip, “Bugün dünyada enerji savaşları yaşanıyor. Bunun ülkemizde de yaşanacağından endişe ediyorum. Bu konuda koronavirüs en büyük unsur. Üretim durdu, doğalgaz fiyatı dibe vurdu. 2021’de kömür fiyatları artınca Çin, tüm elektrik üretimini doğalgaza çekti ve dibe vuran doğalgaz fiyatları iki katına çıktı” dedi.



Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, ara eleman konusunda Bursa olarak uzun yıllardır çalışmaları olduğunu ve bölgede model fabrika olduğunu söyleyip, “Bizim gençlerimizde düzgün bir bakış olmuyor. Z kuşağı iş seçiyor ve saati belli iş istiyor ve meslek edinmek istemiyorlar. Kimi zaman Suriyelileri niye çalıştırıyoruz diye soruyorlar ama birçok konuda bizi götüren onlar. Ucuz oldukları İçin değil kalifiye oldukları için çalıştırıyoruz. Önce meslek edinmemiz gerekiyor. Meslekte uzmanlaşmak başarılı olmamız demektir. Enerji maliyetleri Ocak ayından beri yüzde 65 arttı ve düşürülmeli” diye konuştu.



Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök ise teknolojinin gelişmesinin maliyeti önemli derecede düşürdüğünü, verimliliği arttırdığını ve bu konuda AR-GE merkezlerinin çok önemli olduğuna değindi. Özkök,”Sanayide teşvik artması, verginin düşürülmesi önemli. Türkiye’de 1250 AR-GE merkezinin 11’i burada ve Gaziantep İçin bu sayı çok az fazlalaşması lazım. Ayrıca 8 Teknokent var bu sayıda çok az. Motivasyon kalkınmanın itici gücüdür ve bu anlamda da teknolojinin gelişmesi önemli. Üniversite-Sanayi hep iç içe olmalı ve biz Üniversite olarak buna çok önem veriyoruz” şekline konuştu.