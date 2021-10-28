Hürriyet Gaziantep Ekonomi Zirvesi

Hürriyet Gazetesi’nin kentlerin ekonomisine ışık tutan projesi ‘Gaziantep Ekonomi Zirvesi’, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Holding, Mahmood Coffee ve Sasu sponsorluğunda yoğun katılım ile gerçekleşti. Dünyayı saran koronavirüse rağmen ihracat yapan, üretimi sürdüren ve çarkları dönen Gaziantep konuşuldu. Zirveye Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan’ın moderatörlüğünde, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak, GAİB Başkanı Fikret Kileci, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent konuşmacı olarak katıldı.
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Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Başkanı Fikret Kileci, Eylül ayı Bölge ihracatına ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaştıklarını ifade edip, “Geride bıraktığımız ayda Güneydoğu Anadolu Bölgesi yeni bir rekora imza attı. Bölge, bir önceki yılın Eylül ayına göre ihracatını %23 oranında artırarak 1 milyar 99 milyon 879 bin dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep için ise %22’lik artış ile 927 milyon 947 bin dolarlık ihracat kayda alınırken, şehir tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı. Bölgemiz ve Gaziantep tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. İhracatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum, bu gurur verici tablo için her birine şükranlarımı sunuyorum. Sıkıntılarımızdan biri ara eleman eksikliği. Lojistik konusunda kara yolu dışındaki alternatiflere yoğunlaşmalıyız. Bu çok önemli. Sanayi envanterimizi ciddi anlamda çıkarmamız” diye konuştu.
Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, en büyük sıkıntılarından birinin ara eleman olduğunu ifade ederek, Meslek edinme kurslarının önemli olduğunu fakat bunu özellikle ailelere iyi anlatmak gerektiğini vurguladı. Ünverdi, “Ülkemizin çıkışı kendi gençlerimizi eğitmekle olacak. Mesleki eğitim merkezi doğru tercih ama ailelere anlatmamız lazım. Sanayide bu gençlere ihtiyacımız var. Diploma çalışmaz işi bilmek lazım. Teori ile pratiği biraraya getirmemiz gerek. 11 AR-GE merkezi Gaziantep’e yakışmıyor sayıyı arttırmalıyız. Gaziantep’te sektörlere özel teşvikler verilmesi lazım. Her şeyi devletten de beklememek gerek. Kadınlarımızla kolkola gitmeliyiz. Bir hanenin normal geçirebilmesi için iki kişinin çalışması gerekiyor. Kadın Girişimciler kurslarımız dolu ve müthiş başarı hikayeleri çıkıyor. Teşvik yok, kamu yatırımları yok buna rağmen rekorlar var. Bu özel sektörün gücü ve ortak akıl ile hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.
Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, gelecekte en büyük riskin enerji olduğuna dikkat çekip, “Bugün dünyada enerji savaşları yaşanıyor. Bunun ülkemizde de yaşanacağından endişe ediyorum. Bu konuda koronavirüs en büyük unsur. Üretim durdu, doğalgaz fiyatı dibe vurdu. 2021’de kömür fiyatları artınca Çin, tüm elektrik üretimini doğalgaza çekti ve dibe vuran doğalgaz fiyatları iki katına çıktı” dedi.
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, ara eleman konusunda Bursa olarak uzun yıllardır çalışmaları olduğunu ve bölgede model fabrika olduğunu söyleyip, “Bizim gençlerimizde düzgün bir bakış olmuyor. Z kuşağı iş seçiyor ve saati belli iş istiyor ve meslek edinmek istemiyorlar. Kimi zaman Suriyelileri niye çalıştırıyoruz diye soruyorlar ama birçok konuda bizi götüren onlar. Ucuz oldukları İçin değil kalifiye oldukları için çalıştırıyoruz. Önce meslek edinmemiz gerekiyor. Meslekte uzmanlaşmak başarılı olmamız demektir. Enerji maliyetleri Ocak ayından beri yüzde 65 arttı ve düşürülmeli” diye konuştu.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yıldız Özkök ise teknolojinin gelişmesinin maliyeti önemli derecede düşürdüğünü, verimliliği arttırdığını ve bu konuda AR-GE merkezlerinin çok önemli olduğuna değindi. Özkök,”Sanayide teşvik artması, verginin düşürülmesi önemli. Türkiye’de 1250 AR-GE merkezinin 11’i burada ve Gaziantep İçin bu sayı çok az fazlalaşması lazım. Ayrıca 8 Teknokent var bu sayıda çok az. Motivasyon kalkınmanın itici gücüdür ve bu anlamda da teknolojinin gelişmesi önemli. Üniversite-Sanayi hep iç içe olmalı ve biz Üniversite olarak buna çok önem veriyoruz” şekline konuştu.
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Vali Davut Gül, Gaziantep’in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir olduğunu Gaziantep’i diğer Anadolu şehirlerinden farklı kılan en önemli özelliklerden birisinin de bu olduğunu söyledi. Vali Davut Gül, kentin ekonomik anlamdaki yatırımları ile ilgili, “Bizim olağanüstü teşvikimiz yok, hammaddemiz yok liman şehri değiliz. En önemli kaynağımız beşerî sermayemiz, beşerî sermayemizin de eğitimli olması lazım. İyi bir eğitim için olabildiğince Meslek Liseleri başta olmak üzere ve dört Üniversitemiz başta olmak üzere eğitimde eksikliklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Gaziantep özellikle son yıllarda her dönemde bakan çıkartmış ve o bakanın liderliğinde, milletvekilleriyle, yerel yönetimleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve odalarıyla birlikte Gaziantep’i bir adım daha ileriye götürmek için birlikte çalışmış, çalışıyor” dedi.
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı projeler ve hayata geçirdiği çalışmalarla eğitimden konuta “Yükselen Gaziantep” hedefine emin adımlarla ilerliyor. Sanayisi, tarihi, gastronomisi ile Türkiye’de ve Dünya’da adından sıkça söz ettiren Gaziantep’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde öncü projeler tek tek hayata geçiriliyor. “Yükselen Gaziantep” sloganıyla eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, turizm yatırımları başta olmak üzere birçok alanda öncü çalışmalarla hem geleceğe daha temiz bir kent bırakmak için teknolojik yatırımlar yapılırken, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarını büyük bir titizlikle geliştirerek Türkiye’de adından söz ettirecek projelerin altına imza atılıyor.
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, 43 milyon 250 bin m2 alanıyla 5 Bölgeden oluşan Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi olan Gaziantep OSB’nin her geçen gün büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi. GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, OSB bünyesinde yaklaşık 240 bin kişinin çalıştığını belirterek, daha güçlü bir Türkiye için daha güçlü bir sanayiye sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Şimşek, “Üretim, istihdam ve ihracattaki üstünlüğümüzün devam etmesi için üstümüze düşeni yapmaya devam edeceğiz. Gaziantep’in Türkiye’nin en büyük OSB olmasına öncülük eden Gaziantepli sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Her fırsatta daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat anlayışından ödün vermeyen yolumuza devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.
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Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in ülkemizin en büyük Organize Sanayi Bölgesine sahip şehir olduğunu söyledi. Başkan Adnan Ünverdi, Sanayi Odası olarak şehrin sanayisinin gelişmesine, büyümesine koşullara bağlı kalmaksızın hazırlamış oldukları projelerle devam ettiklerini söyledi. Ünverdi, “GSO olarak verimlilik, yeşil gelecek ve dijital dönüşüm çalışmalarına odaklandık. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinde gelinen nokta ile çevreye duyarlı üretim ve sanayimizin sürdürülebilirliği için bu yıl ‘verimlilik ve yeşil gelecek’ konularına odaklandık ve bu iki başlığı bu yılın teması olarak belirledik. GSO olarak firmalarınızın yeşil dönüşüme uyum sağlayabilmeleri için onlara destek olacağız. Bu amaçla odamız, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi, Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın katılımları ile bir çalışma grubu oluşturduk” dedi.
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Hürriyet Gazetesi tarafından düzenlenen Gaziantep Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, ihracatta elde edilen başarının sürekliliğinin sağlanması için daha doğru, çevreci ve uluslararası standartlarda üretim yapmak gerektiğini söyledi. Kileci, Gaziantep'in pandemi sürecini başarı ile yönettiğini belirterek, "Pandemi başladığında tüm dünyada bir panik havası yaşandı. Gaziantepli sanayici ve ihracatçılar ise asla paniğe kapılmadan, süreci başarı ile yönetti" dedi. Kileci, “Çünkü bu şehir tarih boyunca hiçbir şeyi kolay elde etmemiştir. Tarih boyunca tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu, üzerinde hesapların yapıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Eğer sorunlar karşısında dirayetli, çalışkan ve hırslı değilseniz, çözüme odaklanamıyorsanız ayakta duramazsınız. Sistem sizi dışarı atar. Her türlü zorlukla nasıl mücadele edeceğini bilen bir toplum olduğumuz için bu problemi kazanca çevirmeyi bildik. Bu başarıda Gaziantep'in üretim çeşitliliğinin büyük önemi var. Hemen her alanda üretimde söz sahibiyiz.” diye konuştu.
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HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan “2021-2022 Akademik Yılı Açılış ve Ödül Töreni”nde öğrencilerle bir araya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, “Fahri Bilim Doktoru” unvanı tevcih edildi ve ilk dersin ardından, 2020 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. Açılışta katılımcılara hitap eden HKÜ Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu: "Tarihi İpek Yolu üzerinde kurulu modern eğitim yuvamızda, eğitim öğretim konusunda mümkün olan en iyi imkânları sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Başarılı bilimsel çalışmalarıyla üniversitemizi temsil eden; ülkenin, bölgenin ve Gaziantep’in gelişmesine öncülük ederek eğitime katkı sağlayan değerli öğretim üyelerimizin, başarılarını yeni akademik dönemde de sürdürülebilir kılacaklarından emin olarak kendilerini yürekten kutluyorum. 12 yıl önce eğitim hayatına başlayan Üniversitemizden bugüne kadar 13 bin 163 öğrencimizi mezun ettik. Mezun olan öğrencilerimizle iş hayatının her sektöründe, bünyemiz içindeki şirketlerimizde ve fabrikamızda zaman zaman karşılaşıyor ve hepsiyle gurur duyuyorum. İyi eğitilmiş, bilgi teknolojilerini kullanabilen, üretkenliği yüksek, nitelikli işgücünün her zaman kalkınmada rolü önemlidir. Sizlerin de edineceğiniz bilgi ve donanımla ülkemize büyük katkılar sunacağınızdan eminim" ifadelerini kullandı.
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Açılışta konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli; "Geçtiğimiz yıl COVID-19 salgını sürecinde, uyguladığı hibrit eğitim modeli örnek olan ve bu yıl yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, üniversite tercih dönemi sonrasında %95 yerleştirme doluluk oranı ile dikkatleri üzerine çeken üniversitemizin 2021-2022 Akademik Yılı açılışını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. HKÜ olarak; toplum, sanayi, şehrimiz, bölgemiz ve ülkemize değer üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz, ülkesi ve vatanı için çalışanları her daim takdir ediyoruz. Nitekim bugün, yapmış olduğu çalışmalarla KKTC’nin meşru haklarının savunulmasına ve Türkiye’nin Akdeniz’deki menfaatlerinin korunmasına büyük katkı sağlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ‘Fahri Doktor’ unvanı tevcih etmekten onur duyuyoruz. Ayrıca, gerçekleştirdikleri bilimsel faaliyetler ile üniversitemizin akademik performansına katkıda bulunan akademisyenlerimizi de ödüllendirerek yüreklendiriyoruz" dedi.
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Ton balığı üretimi ve satışı yapan Adanalı SASU firması tonsepeti.com sitesi ile e-ticaret yolu ile tüm ülkeye ton balığı satmaya başladı. SASU Yönetim Kurulu Başkanı Alican Yamanyılmaz, teknolojiden uzak kalmamaları gerektiğini belirterek e-ticaret sitesi konusunda geç bile kaldıklarını söyledi. Adana’dan 36 ülkeye ton balığı ihracatı yapıp ülkeye döviz girdirdiklerini söyleyen Alican Yamanyılmaz, “tonsepeti.com sitemiz ile tonlarca lezzeti farklı dönemlerde yaptığımız indirimli fiyatlar ile tüketicilerimize sunuyoruz. Adana’nın denizide var ton balığıda. Sitemiz üzerinden yakın zamanda farklı gıda ürünleri satışıda gerçekleştireceğiz” dedi. SASU, ton balığı ve bazı deniz ürünlerindeki ihracatı ile Adana ve Türkiye’de dikkat çekerken istihdam ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlaması ile de takdir ediliyor.