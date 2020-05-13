MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEvdehayat HaberleriHurma alırken bunlara dikkat! Böyle görünüyorsa…
GeriEvdehayat Hurma alırken bunlara dikkat! Böyle görünüyorsa…
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Evdehayat
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 15:32,

Hurma alırken bunlara dikkat! Böyle görünüyorsa…

İftar ve sahurun vazgeçilmezi olan hurma, ramazan ayında en çok satılan yiyeceklerin başında geliyor. Ancak bazı sahteciler, birçok gıdada olduğu gibi hurmanın da bayatlamışını piyasaya sürüyor. İşte bu nedenle hurma alırken bazı noktalara dikkat etmekte fayda var. İşte onlardan bazıları…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Birçok gıdada yer alan ve sağlığa zararlı olan glikoz (mısır) şurubu hurmada da kullanılıyor. Glikoz şurubuna batırılan hurmalar tezgahta ıslak gibi duruyor ve ele alındığında yapış yapış bir his bırakıyor. Bu detaya dikkat edilmezse, ramazanın vazgeçilmezi hurma, sağlığı tehdit ediyor.

2
Abone Olgoogle-news

Özellikle açıkta satılan hurmaların tazeliğine dikkat etmek gerekiyor. Hurmanın taze olup olmadığını anlamak için içine bakmak gerekiyor; eğer içi açık renkse hurma taze, koyu renkse bayat anlamına geliyor.

3
Abone Olgoogle-news

Açıkta satılan hurmanın üzerinde toz birikmiş olma olasılığına da dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu detayı atlarsanız çareyi eve geldiğinizde, aldığınız hurmaları yıkamakta bulabilirsiniz.

4
Abone Olgoogle-news

Eğer tercihiniz paketli hurmalardan yanaysa, almadan önce mutlaka etiketini okumanız gerekiyor. İçindekiler kısmına göz atılmalı, katkı maddesi içerip içermediğinin kontrol edilmesi gerekiyor.

5
Abone Olgoogle-news

Uzmanlar tüketicileri fiyat konusunda da uyarıyor. Bayat hurmalar çoğu zaman düşük fiyattan satılıyor. Yani hurmanın çok ucuzunu da tercih etmemek gerekiyor.

6Hurma nasıl muhafaza edilir
Abone Olgoogle-news

Hurma nasıl muhafaza edilir?

Kuru hurma, buzdolabının sebzelik kısmında saklanabilir. Burada muhafaza edilen hurmalar uzun süre dayanır.

7
Abone Olgoogle-news

Soğukta zaman zaman sertleşebilen hurma biraz yumuşaması için tüketmeden 5-10 dakika önce buzdolabından çıkarılabilir.

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi