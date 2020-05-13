Hurma alırken bunlara dikkat! Böyle görünüyorsa…

İftar ve sahurun vazgeçilmezi olan hurma, ramazan ayında en çok satılan yiyeceklerin başında geliyor. Ancak bazı sahteciler, birçok gıdada olduğu gibi hurmanın da bayatlamışını piyasaya sürüyor. İşte bu nedenle hurma alırken bazı noktalara dikkat etmekte fayda var. İşte onlardan bazıları…
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1
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Birçok gıdada yer alan ve sağlığa zararlı olan glikoz (mısır) şurubu hurmada da kullanılıyor. Glikoz şurubuna batırılan hurmalar tezgahta ıslak gibi duruyor ve ele alındığında yapış yapış bir his bırakıyor. Bu detaya dikkat edilmezse, ramazanın vazgeçilmezi hurma, sağlığı tehdit ediyor.
2
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Özellikle açıkta satılan hurmaların tazeliğine dikkat etmek gerekiyor. Hurmanın taze olup olmadığını anlamak için içine bakmak gerekiyor; eğer içi açık renkse hurma taze, koyu renkse bayat anlamına geliyor.
3
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Açıkta satılan hurmanın üzerinde toz birikmiş olma olasılığına da dikkat etmek gerekiyor. Eğer bu detayı atlarsanız çareyi eve geldiğinizde, aldığınız hurmaları yıkamakta bulabilirsiniz.
4
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Eğer tercihiniz paketli hurmalardan yanaysa, almadan önce mutlaka etiketini okumanız gerekiyor. İçindekiler kısmına göz atılmalı, katkı maddesi içerip içermediğinin kontrol edilmesi gerekiyor.
5
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Uzmanlar tüketicileri fiyat konusunda da uyarıyor. Bayat hurmalar çoğu zaman düşük fiyattan satılıyor. Yani hurmanın çok ucuzunu da tercih etmemek gerekiyor.
6
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Hurma nasıl muhafaza edilir?
Kuru hurma, buzdolabının sebzelik kısmında saklanabilir. Burada muhafaza edilen hurmalar uzun süre dayanır.
7
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Soğukta zaman zaman sertleşebilen hurma biraz yumuşaması için tüketmeden 5-10 dakika önce buzdolabından çıkarılabilir.