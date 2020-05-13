Hurma alırken bunlara dikkat! Böyle görünüyorsa…

Birçok gıdada yer alan ve sağlığa zararlı olan glikoz (mısır) şurubu hurmada da kullanılıyor. Glikoz şurubuna batırılan hurmalar tezgahta ıslak gibi duruyor ve ele alındığında yapış yapış bir his bırakıyor. Bu detaya dikkat edilmezse, ramazanın vazgeçilmezi hurma, sağlığı tehdit ediyor.