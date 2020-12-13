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İHA
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 11:28 | 

Hurdadan alıp tamir ediyor... Son hallerini görenler inanamıyor!

Hurda halindeki otomobilleri baştan aşağı yenileyen 44 yaşındaki Gökhan Yılmaz, 30’u aşkın araçtan oluşan bir koleksiyona sahip oldu.

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Yalova’da özel bir şirkette çalışan Gökhan Yılmaz, hobi olarak klasik otomobillere merak saldı.

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2005 senesinden itibaren Taşköprü Sanayi Sitesi’ndeki yerinde araçların tadilatlarını yapmaya başlayan Yılmaz, 20’ye yakın otomobili baştan aşağı yeniledi.

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30’a yakın klasik otomobili olduğunu anlatan Yılmaz, bunlardan 12’sini trafiğe çıkardığını ifade etti.

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Desoto Diplomat (1951), Chevrolet Suburban (1957), Chevrolet İmpala (1965 ve 1966), Chevrolet Belair (1959) gibi klasik otomobillere sahip Yılmaz, çocukluğunda dedesinin otomobiline duyduğu ilgiyle tutkusunun başladığını belirtti.

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Zaman içinde kendisini klasik otomobilde geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

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“Hem teknik olarak bilgilerim arttı hem biraz daha yıllar geçtikçe hem eskiye olan da merakım vardı, bunların hepsi birleşince artık klasik otomobil merakı çok üst noktaya çıkmış oldu.

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İlk başlarda biraz zorlandık, zorlanıyorduk. Bunla uğraşmasını da bilmiyorduk ama sonra doğru arabaya, doğru para harcamaya başladık.

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Seçerek arabaları yapmaya başladık. Böyle olunca da tabi kaliteli iş çıkmaya başladı.”

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Yılmaz, birkaç yılda ancak araçları tamamlayabildiğini söyledi. Yılmaz, tamamen bitirdiği araç sayısının 20’den fazla olduğunu dile getirerek, “A’da Z’ye. Detaylı. Üsten görüntü düzeltme babında hiçbir iş yapmadık.

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Biz kendi aramızda kuru şase deriz. Kuru şaseden başlayıp hiçbir cıvata kalmayarak söküp sonra kumlamayla, işte özel astarları, boyasıyla, ses izolasyonlarıyla başlayarak en son parçasını takıp çalıştırıyoruz. 3-5 ayda bitmiyor açıkçası. 1 yıl, 2 yıl.

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Otomobil parçalarının yüzde 90’ını Amerika’dan getiriyorum. Birçok parça bulunmuyor. Bir çok parçayı ABD’de arabadan söktürüyorum. Oradan araba satın alıyorum.

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Parçalarını isteyip arabayı adamlara bırakıyorum. Öyle şeyler de yaptığım oldu. Öylelikle ilerliyoruz. Şu an 30’a yakın araç var. 12 tanesi trafikte kullandığımız araçlar.

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Çeşitli günlerde, yerine göre, mevsimine göre kullandığımız araçlar. Birkaç tane aracın satışını yaptık. Kıramadığımız yani bürokratlara sattığımız oldu, iş adamlarına genelde.

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Restorasyon yaptığımız araçlar oldu. Birçok iş adamına oldu. Çoğunlukla kendi araçlarımıza yapıyoruz. Fakat kıramadığımız ağabeylerimiz oluyor. Mecburen bitiriyoruz, yapıyoruz yani.

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Binali Bey’e (eski Başbakan Binali Yıldırım) bir Ford minibüs vermiştik. Çok güzel bir araçtı. O da hala kendisinde. Erzincan’da hatta araç görüyorum.

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Zaten biz verdiğimizde Başbakandı o zamanda. Şimdi hala araç onlarda. Sattığımız aracı takip ediyoruz yani. Ölmesin diye devamlılığını sağlıyoruz.”

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1957 model Chevrolet Suburban’ın Türkiye’de tek olduğunu anlatan Yılmaz, 1951 model DeSoto Diplomat’ın ise "Şoför Nebahat" ve "İffet" filmlerinde kullanılan araçla aynı model olduğunu söyledi.

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Yılmaz, koleksiyonuna son olarak kattığı 1976 model Mercedes W115’nın rahmetli dayısının aracı olduğunu onu da 27 yıl sonra bularak aldığını kaydetti.

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Yılmaz, otomobillerin piyasa değerlerinin, arabaların hem kondisyonuna hem Türkiye’deki sayısına göre değişiklik gösterdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

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“Kendi aramızda direkli, direksiz dediğimiz comfortable araçlar fiyat farklarını çıkarıyor ortaya.

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Bugün toplamak istediğiniz zaman 150-200 bin lira para çok rahat gidiyor. Eğer güzel bir şey yapmak isterseniz.

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Bu minimumu. Daha fazlasını da harcadık ve harcanabilir yani sonu yok çünkü.

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Bugün güzel bir ailecek bir yere gidelim diyeceğiz bir araba 150 bin liradan aşağı olmaz. Comfortable ya da coupe olduğu zaman milyonu buluyor, milyonu da geçiyor.”

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