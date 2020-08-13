Hümeyra'nın acı günü... Oğlunu son yolculuğuna uğurladı, dostları yalnız bırakmadı!

USTA sanatçı Hümeyra (72) ve merhum Mithat Bigat’ın oğlu Sadık Bigat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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47 yaşındaki Bigat dün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
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Gelini Serra Bigat’la taziyeleri kabul eden usta sanatçı, ayakta durmakta zorlandı.
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Halit Ergenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Özpirinçci, Çağan Irmak, Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç, Onur Saylak, Engin Öztürk gibi sanatçı dostları Hümeyra’yı yalnız bırakmadı.
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Kalp krizi geçirdi
Hümeyra, Sadık Bigat’ın telefonlarına cevap vermemesi üzerine Nişantaşı’ndaki evine gitmiş ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.Eşi İstanbul dışında olan Bigat’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.
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Daha önce ölümden döndü
Sadık Bigat, annesi Hümeyra’nın 1972’de Mithat Bigat ile evliliğinden dünyaya geldi. Organizasyon şirketi sahibi Serra Bigat’la evli olan Bigat’ın 3 yaşında Ömer adında bir oğlu var.
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Metin yazarı Bigat, “Bir Erkek Bir Kadın”, “İntikam” ve “Keskin Bıçak” gibi dizilerin senaristleri arasında yer aldı. Aynı zamanda işletmecilik de yapan Bigat, bu alanda annesi Hümeyra’nın desteğini aldı.
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Son olarak İkitelli’de bir restoran açan Bigat, işleri yolunda gitmeyince mekânı kapatmak zorunda kaldı. Bigat’ın 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu takla atan araçtan sağ çıkarak ölümden döndüğü de öğrenildi.
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taziyeleri sosyal mesafe kurallarına göre kabul eden Hümeyra, daha önce kızını canlandıran Özge Özpirinçci’nin elini tuttu.