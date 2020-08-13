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Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 08:03,

Hümeyra'nın acı günü... Oğlunu son yolculuğuna uğurladı, dostları yalnız bırakmadı!

Usta sanatçı Hümeyra’nın geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden oğlu Sadık Bigat dün son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçı, cenaze sırasında ayakta durmakta oldukça zorlandı.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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USTA sanatçı Hümeyra (72) ve merhum Mithat Bigat’ın oğlu Sadık Bigat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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47 yaşındaki Bigat dün Zincirlikuyu Camisi’nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

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Gelini Serra Bigat’la taziyeleri kabul eden usta sanatçı, ayakta durmakta zorlandı.

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Halit Ergenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Özge Özpirinçci, Çağan Irmak, Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç, Onur Saylak, Engin Öztürk gibi sanatçı dostları Hümeyra’yı yalnız bırakmadı.

5Kalp krizi geçirdi
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Kalp krizi geçirdi

Hümeyra, Sadık Bigat’ın telefonlarına cevap vermemesi üzerine Nişantaşı’ndaki evine gitmiş ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaşmıştı.Eşi İstanbul dışında olan Bigat’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

6Daha önce ölümden döndü
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Daha önce ölümden döndü

Sadık Bigat, annesi Hümeyra’nın 1972’de Mithat Bigat ile evliliğinden dünyaya geldi. Organizasyon şirketi sahibi Serra Bigat’la evli olan Bigat’ın 3 yaşında Ömer adında bir oğlu var.

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Metin yazarı Bigat, “Bir Erkek Bir Kadın”, “İntikam” ve “Keskin Bıçak” gibi dizilerin senaristleri arasında yer aldı. Aynı zamanda işletmecilik de yapan Bigat, bu alanda annesi Hümeyra’nın desteğini aldı.

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Son olarak İkitelli’de bir restoran açan Bigat, işleri yolunda gitmeyince mekânı kapatmak zorunda kaldı. Bigat’ın 2003 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu takla atan araçtan sağ çıkarak ölümden döndüğü de öğrenildi.

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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle taziyeleri sosyal mesafe kurallarına göre kabul eden Hümeyra, daha önce kızını canlandıran Özge Özpirinçci’nin elini tuttu.

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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