Hülya Koçyiğit: En büyük alkış canım ülkeme

Gözle görülmeyen bir virüs tüm dünyaya bir mola verdirtmedi mi en nihayetinde? Düşünceleri süzgecimizden geçirmek için keşke bunlar olmasaydı, can savaşı verilmeseydi elbette; ama kimin ürettiği silahlar durdurabildi bu virüsü? Bu virüs güç dinlemedi, statü dinlemedi. Zaten herkesin paydası eşit değil mi? Bu süreçte, bir kez daha anladık ki, hiçbir ayrım gözetmeksizin, hepimiz aynı gökkuşağının farklı renkleriyiz. Aynı güzelliği oluşturmak için bir aradayız…