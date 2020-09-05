Hülya Darcan ilk kez konuştu: Zeynep benim evladım!

Darcan, muhabirlerin Amerika’da yaşayan kızı Zeynep Korel’in kardeşi Bergüzar Korel ve kendisi hakkında “Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun” sözleri hatırlatılması üzerine, “Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım” dedi.