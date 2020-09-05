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Umut ÜNVER
Haber Giriş: 05 Eylül 2020 - 08:12 | 

Hülya Darcan ilk kez konuştu: Zeynep benim evladım!

Usta oyuncu Hülya Darcan, kızları Zeynep Korel ve Bergüzar Korel’in arasındaki kavga hakkında konuştu. Darcan, “Zeynep’le görüştük. O benim evladım” dedi.

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Usta oyuncu Hülya Darcan önceki gün Etiler’deki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

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Oyuncu, çekimleri Ayvalık, Kalem Adası’nda gerçekleşecek bir diziyle uzun zaman sonra tekrar ekrana döneceğini açıkladı.

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Darcan, muhabirlerin Amerika’da yaşayan kızı Zeynep Korel’in kardeşi Bergüzar Korel ve kendisi hakkında “Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun” sözleri hatırlatılması üzerine, “Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım” dedi.

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Büyük kızı Zeynep’le görüştüğünü dile getiren Darcan, “Yaşanan olayları konuştunuz mu?” sorusuna sadece “Teşekkür ederim” demekle yetindi.

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