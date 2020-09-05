Hülya Darcan ilk kez konuştu: Zeynep benim evladım!

Usta oyuncu Hülya Darcan önceki gün Etiler’deki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.
2
Abone Ol
Oyuncu, çekimleri Ayvalık, Kalem Adası’nda gerçekleşecek bir diziyle uzun zaman sonra tekrar ekrana döneceğini açıkladı.
3
Abone Ol
Darcan, muhabirlerin Amerika’da yaşayan kızı Zeynep Korel’in kardeşi Bergüzar Korel ve kendisi hakkında “Sırtımdan bıçaklandım, manevi bağlar koptuysa maddi bağlar da kopsun” sözleri hatırlatılması üzerine, “Hiçbir şey söylemek istemiyorum, o benim evladım” dedi.
4
Abone Ol
Büyük kızı Zeynep’le görüştüğünü dile getiren Darcan, “Yaşanan olayları konuştunuz mu?” sorusuna sadece “Teşekkür ederim” demekle yetindi.